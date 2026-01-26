Ecuador dio un nuevo paso en la creciente confrontación comercial con Colombia al aumentar de manera drástica la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), una de las principales infraestructuras petroleras del país vecino. La decisión elevó el costo de tres a treinta dólares por unidad transportada, lo que equivale a un incremento cercano al 900 %, de acuerdo con lo explicado por autoridades ecuatorianas.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, confirmó que la nueva tarifa entró en vigencia el viernes pasado y obedece a un principio de “reciprocidad”, luego de que Colombia suspendiera la venta de energía a Ecuador. Esa medida, a su vez, se produjo tras el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, en medio de señalamientos por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.

Inicialmente, Manzano había señalado que el ajuste tarifario afectaría al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Sin embargo, este lunes precisó en entrevista con radio Sucesos, que el incremento aplica al crudo que se transporta por el Sote, infraestructura que pertenece a Ecopetrol, la principal petrolera colombiana. Por el OCP, en contraste, circula crudo de compañías privadas del vecino país.

La ministra explicó que Ecuador presta “un servicio importantísimo” a Ecopetrol al permitir que el petróleo colombiano sea transportado por el Sote, operado por la empresa estatal Petroecuador, desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para su exportación. En ese contexto, defendió la decisión de ajustar la tarifa como parte de la respuesta ecuatoriana a las recientes acciones del Gobierno colombiano.

La tensión comercial se intensificó cuando Noboa anunció que, desde el 1 de febrero, Ecuador aplicará una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas, medida que se mantendría hasta que exista un “compromiso real” de Colombia para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Como reacción, el Gobierno colombiano anunció un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos ecuatorianos y la suspensión de la venta de energía, lo que profundizó el conflicto bilateral. En paralelo, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld señaló que Colombia propuso una reunión para el 25 de febrero con el fin de abordar la imposición de aranceles, aunque Ecuador busca adelantar ese encuentro, sin que hasta ahora se haya confirmado una fecha oficial.

Finalmente, en 2024 el comercio no petrolero entre ambos países dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, con importaciones desde Colombia por 1.756 millones, un dato que añade presión a un escenario económico y diplomático cada vez más tenso.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.