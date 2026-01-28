Productos Ramo anunció el retiro preventivo de los ponqués Ramito en todo el territorio colombiano, una medida que fue activada de manera voluntaria por la compañía y comunicada oficialmente el martes 27 de enero de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Según informó la empresa, la decisión aplica para todas las unidades del producto que tengan fecha de vencimiento hasta el próximo 14 de febrero de 2026.

De acuerdo con el comunicado emitido por Ramo, la tradicional compañía de alimentos, durante procesos internos de control se identificaron algunas irregularidades en el producto, lo que llevó a activar los protocolos de calidad establecidos por la organización. Como resultado, se determinó retirar del mercado todos los lotes que requieren una verificación técnica adicional, aun cuando no se ha reportado ningún incidente asociado al consumo del producto.

La empresa explicó que se trata de una acción preventiva, alineada con sus estándares internos, y que el objetivo principal es garantizar que los consumidores reciban productos que cumplan plenamente con los niveles de calidad que caracterizan a la marca. “Es una medida preventiva y responsable debido a que detectamos una desviación en un atributo del producto. Queremos asegurar que solo llegue al consumidor la calidad que siempre nos caracteriza mientras se completan las evaluaciones técnicas en curso”, señaló Ramo en el documento oficial.

Lee También

Asimismo, la compañía enfatizó que este tipo de decisiones hacen parte de sus políticas habituales de control y mejora continua. “En línea con los estándares de calidad estrictos que rigen todas las operaciones de la compañía, y ante cualquier señal que requiera una verificación adicional, Productos Ramo privilegia el retiro preventivo del producto para realizar las inspecciones necesarias”, añadió la empresa.

(Vea también: Subsidios para vivienda usada en Colombia de Compensar y Colsubsidio 2026; así pide esos millones)

El proceso de recolección se está llevando a cabo en coordinación con los distintos puntos de venta y distribuidores a nivel nacional. Además, la compañía informó que ya ejecutó el ‘recall’ del producto Ramito en todos sus canales de distribución y que actualmente está priorizando la logística necesaria para recuperar las unidades que puedan encontrarse en manos de consumidores finales.

En paralelo, Ramo avanza en la reposición del producto correspondiente una vez se completen las evaluaciones técnicas y se confirme el cumplimiento de los estándares de calidad. La empresa no detalló cuánto tiempo tomará el proceso ni especificó la naturaleza exacta de la desviación detectada, pero reiteró que la medida busca prevenir cualquier inconveniente y brindar tranquilidad a los consumidores.

¿Cómo devolver los ponqués Ramito a Ramo?

Ramo habilitó un proceso para que los consumidores puedan devolver los ponqués Ramito que hacen parte de su más reciente llamado de recolección. La compañía informó que los clientes cuentan con tres canales de contacto para hacer la devolución:

Correo electrónico: serviciocliente@ramo.com.co..

Línea nacional: 01 8000 180 535.

WhatsApp: 601 748 20 00.

Según explicó la empresa, están incluidos en el proceso los productos que no se encuentren vencidos y cuyo periodo de consumo finalice hasta el 14 de febrero de 2026. En estos casos, Ramo adelantará la recolección y posterior reposición de las unidades.

Para tramitar la solicitud, los consumidores deben suministrar información básica como nombre, número de cédula, teléfono, correo electrónico, ciudad y dirección. Además, se solicita una fotografía del número de lote, la fecha de vencimiento y el lugar de compra del producto.

La compañía aclaró que la devolución solo es posible si el ponqué está físicamente disponible y no ha superado la fecha de vencimiento. En el caso de los tenderos, Ramo indicó que la gestión debe realizarse directamente con el vendedor asignado, quien se encargará de la recolección y reposición correspondiente.