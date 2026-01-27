El panorama de los servicios públicos en Colombia para 2026 está marcado por una presión al alza en las tarifas, impulsada por el cobro de los saldos acumulados por la Opción Tarifaria (deuda de Aire), que representa un incremento de entre el 1% y el 2% en el valor del kWh, y el aumento en los costos de comercialización derivado del ajuste en el salario mínimo legal.

Ante este fenómeno que impacta la estructura de costos de las organizaciones y las familias colombianas, se está impulsando un nuevo esquema que busca automatizar el pago y generar ahorros en el consumo.

El modelo, creado por Vértebra Soluciones (la única compañía en Colombia especializada en la integración tecnológica y operativa para la gestión masiva de pagos) en alianza con uno de los principales bancos del país, optimiza la administración financiera de las empresas y protege el ingreso de sus colaboradores mediante la automatización de pagos y un acompañamiento técnico que genera disminución en el consumo.

Davivienda y otras empresas que facilitan el ahorro en servicios públicos

Juan Pablo Rojas, fundador y CEO de la compañía, explica que el esquema ya ha sido implementado en más de 40 empresas, entre ellas firmas de gran escala como Primax, Studio F, Davivienda y BBVA; las cuales han podido mitigar el impacto de las alzas y fortalecer la eficiencia administrativa a través de dos servicios: la gestión centralizada de pagos corporativos y el programa de bienestar Veci.

“La gestión centralizada es un sistema diseñado para consolidar y automatizar el pago de servicios públicos de múltiples sedes a nivel nacional, que les permite a las empresas tener un control riguroso del gasto energético y operativo, asegurando la puntualidad y eliminando sobrecostos por errores en la facturación. Esto se traduce en ahorros operativos directos y una mayor efectividad en las reclamaciones”, afirma Rojas.

En cuanto al programa Veci, se trata de una herramienta de apoyo social enfocada en los colaboradores que permite generar ahorros de hasta un 25 % en el costo de los servicios públicos del hogar. Con esta iniciativa, se ejecuta el pago de servicios públicos de los colaboradores y se les descuenta por nómina, sin ningún costo adicional para los trabajadores y permite que reciban el soporte organizado de sus pagos al cierre de cada mes.

“El modelo no se basa en subsidios tarifarios, sino en un acompañamiento técnico y educativo que incluye análisis de consumo y capacitaciones en uso eficiente de la energía”, explica el directivo de Vértebra. El análisis del consumo permite verificar que la eficiencia se traduzca en ahorros reales para el trabajador, promoviendo una cultura de sostenibilidad que nace en la oficina y se traslada a la vivienda.

