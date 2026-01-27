Quienes planean adquirir una vivienda usada con apoyo de las cajas de compensación familiar, como Colsubsidio o Compensar, deben cumplir una serie de requisitos documentales antes de aplicar el subsidio. Estos documentos permiten verificar que el inmueble cumple con las condiciones exigidas por el programa y evitar el uso indebido de los recursos.

Antes de que el hogar beneficiario haga uso del subsidio para la compra de una vivienda usada, deberá presentar la siguiente documentación para su validación:

Certificado de libertad y tradición , con una expedición no mayor a 30 días.

Certificación de Planeación Distrital en la que conste que el predio está ubicado en zona urbana, en un barrio legalizado y que no se encuentra en zona de riesgo.

Si el inmueble está fuera de Bogotá, esta certificación debe solicitarse en la Oficina de Planeación Municipal del respectivo ente territorial o la entidad que haga sus veces. Para este trámite, se debe presentar el plano de loteo del barrio.

Certificado de la oficina de Planeación de la entidad territorial (o quien haga sus veces) que acredite la disponibilidad real y efectiva de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica.

Certificado de la oficina de Planeación que confirme que la vivienda cumple con los requisitos técnicos de construcción establecidos en la normatividad vigente.

Fotocopia del último recibo de pago de los servicios públicos de agua, luz y alcantarillado, en el que conste que los pagos están al día. En los recibos deben figurar los números de contador o medidor de energía y acueducto.

Último recibo de pago del impuesto predial, donde se evidencie que el pago está al día. Si el inmueble tiene varios propietarios, se deben anexar las facturas correspondientes a cada uno.

Certificado de nomenclatura expedido por Catastro, requerido únicamente si las direcciones no coinciden entre los documentos relacionados anteriormente.

Copia de la escritura pública que acredite la propiedad del inmueble por parte del vendedor.

Una vez se haga el estudio de la documentación radicada, las cajas de compensación emitirán el concepto correspondiente. En caso de que la vivienda no cumpla con las condiciones exigidas, las entidades lo informarán para que se subsanen los requisitos pendientes o se aplique el subsidio a otro inmueble que sí cumpla con las condiciones del programa.

Cuando la vivienda sea avalada, el hogar beneficiario podrá avanzar con los trámites legales necesarios para la compra. Tras la adquisición del inmueble con el subsidio de vivienda usada, el hogar beneficiario o el vendedor deberán aportar los documentos requeridos para el desembolso del subsidio por parte de la caja de compensación.