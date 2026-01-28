La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de Audifarma S.A. tras las audiencias realizadas los días 23, 26 y 27 de enero de 2026, en el marco de la Ley 1116 de 2006.

Cerca del 80% de los acreedores aprobó el acuerdo, lo que permitirá la normalización de pasivos por más de $2,7 billones en un plazo de 12 años. La entidad reguladora señaló que Audifarma no presenta deudas laborales y que las obligaciones con entidades públicas, proveedores y el sistema financiero se pagarán respetando la prelación legal.

El plan de pagos está respaldado por el flujo operativo de la empresa y por la recuperación de cartera pendiente, con el objetivo de garantizar la continuidad de la operación mientras se cumplen los compromisos financieros.

Audifarma fue admitida al proceso de reorganización en diciembre de 2024 debido a dificultades que afectaron el pago oportuno a acreedores.

Con corte a septiembre de 2025, la compañía reportó activos por $3,07 billones y pasivos por $3,06 billones. Cuenta con una amplia red de farmacias y una planta de 3.322 trabajadores.

En 2024, la empresa registró ingresos por $4,05 billones, aunque venía de una fuerte caída en utilidades, alto endeudamiento y deterioro patrimonial.

La Supersociedades destacó que el acuerdo evita el cierre de una empresa clave del sector farmacéutico y protege la prestación de servicios de salud.

