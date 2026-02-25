Nequi avanza en su proceso de separación de Bancolombia y proyecta operar como entidad independiente dentro del Grupo Cibest entre el tercer y cuarto trimestre de 2026, detalla La República.

Así lo confirmó Juan Carlos Mora, presidente del holding, quien explicó en ese medio que la escisión permitirá contar con información financiera propia y consolidar su operación de forma autónoma.

Mientras culmina el proceso, la plataforma mantiene un desempeño sólido, con crecimiento sostenido en cartera y rentabilidad ya alcanzada. Durante 2025, Nequi registró un crecimiento de 174 % en su cartera, que llegó a $ 1,6 billones, agregó ese periódico.

Al cierre del año, 700.000 clientes tenían créditos activos, con un monto promedio de $ 2,3 millones y un plazo de 32 meses. Además, los ingresos financieros aumentaron 75 %, impulsados por el mayor volumen de créditos y una mezcla más balanceada entre rendimientos por préstamos e inversiones.

Para 2026, la compañía prevé que los usuarios crezcan 5 %, la cartera 50 %, los depósitos 10 % y los ingresos totales 40 %.

En contraste, el Grupo Cibest reportó una caída de 38 % en utilidades, atribuida a la venta de Banistmo a Inversiones Cuscatlán. Sin ese efecto contable extraordinario, las ganancias habrían alcanzado $ 7,3 billones.

