Por: Portal Bogotá

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El bienestar y la inclusión de personas con discapacidad en Bogotá recibe un impulso con la culminación de la primera cohorte de la Escuela de Entrenamiento para la Vida Productiva. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), 29 personas concluyeron exitosamente este proceso formativo, desarrollado en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Tibabuyes. Esta iniciativa forma parte del programa Más Oportunidades, dentro del servicio CADIS+, que busca fortalecer competencias personales, sociales y laborales, generando condiciones para una inclusión productiva real.

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Uno de los resultados más destacados de este proceso, según la misma dependencia, es que 20 de los graduados ya tienen un contrato formal de trabajo en empresas que valoran y reconocen el talento de las personas con discapacidad. Más allá de la formación, el servicio CADIS+ acompaña a las empresas en la adaptación de procesos de selección, la realización de entrevistas con los ajustes razonables necesarios, y la adecuación de entornos laborales para que el ingreso de las personas sea exitoso y digno.

Emanuel Roa, uno de los graduados, resumió el impacto del programa al afirmar: "La inclusión sí se da, yo soy prueba de ello. Este proceso fue ágil y las profes del servicio CADIS+ nos colaboraron bastante. Gracias a Dios se me abrió una primera oportunidad laboral en una empresa que creyó en mis capacidades. Este es un programa que nos dignifica la vida a todos los que participamos".

La subsecretaria Técnica de la SDIS, Juliana Sánchez, resaltó que este logro es fruto del trabajo conjunto entre participantes, familias, empresas y el equipo institucional. "Este proceso demuestra que, cuando las instituciones, las empresas, las familias y las personas trabajan juntas, la inclusión deja de ser un propósito y se convierte en una realidad”, expresó Sánchez.

Impulsados por los resultados, la Secretaría Distrital de Integración Social ha anunciado una segunda cohorte para la Escuela, con la inclusión de la Fundación Saldarriaga Concha como nuevo aliado. De acuerdo con la entidad, esta colaboración permitirá invertir en dotación especializada, simulación de espacios de trabajo y mejores herramientas para fortalecer la experiencia formativa de las personas.

¿Qué es el programa CADIS+ de la Secretaría Distrital de Integración Social?

CADIS+ es un servicio de la Secretaría Distrital de Integración Social enfocado en la inclusión laboral y social de personas con discapacidad. Bajo la estrategia de Más Oportunidades, acompaña a las empresas y a las personas en procesos de formación, selección y vinculación laboral, buscando eliminar barreras y favorecer el acceso a empleos formales y entornos laborales dignos.

¿Cuál es el proceso que sigue la Escuela de Entrenamiento para la Vida Productiva?

La Escuela contempla un proceso en tres etapas: perfilamiento ocupacional, donde se identifican habilidades y se define la ruta laboral; formación práctica, en la cual se fortalecen competencias socioemocionales y laborales; e inclusión laboral o apoyo a emprendimientos, acompañando a los participantes hasta su ingreso al mundo productivo o el fortalecimiento de sus iniciativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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