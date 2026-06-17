Por: France 24

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y el de Irán, Masoud Pezeshkián, firmaron el miércoles este miércoles 17 de junio el memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra, informaron fuentes de la Casa Blanca y medios estatales iraníes, citando al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei.

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En una entrevista con la estatal IRIB TV, Baghaei aseguró que Pezeshkián y Trump firmaron por medios digitales el memorando de entendimiento.

Este mismo miércoles, tanto la agencia oficial de noticias de Irán, IRNA, como funcionarios estadounidenses informaron detalles del acuerdo, que inicialmente se había programado firmar el viernes 19 de junio en Bürgenstock, Suiza.

El documento, de 14 puntos, establece las bases de un alto el fuego entre ambos países, contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y prevé mecanismos de alivio económico para Teherán, según una copia del texto leída este miércoles 17 de junio por altos funcionarios estadounidenses, como citaron las agencias de noticias Reuters y AP.

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De acuerdo con el medio ‘Axios’ tras la firma los puntos acordados entran en vigor.

Y según lo anunciado previamente, la firma oficial marca el inicio de un periodo de 60 días durante el cual ambas partes negociarán los términos definitivos de un acuerdo más amplio, considerado por los observadores como un posible paso hacia la reducción de las tensiones entre dos países enfrentados durante décadas.

Noticia en desarrollo…

Con Reuters

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