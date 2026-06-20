Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

¿Es el discurso del candidato colombiano de extrema derecha Abelardo de la Espriella una amenaza para la libertad de prensa? Así lo advierten organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FID) o la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en vísperas del balotaje presidencial en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

Ambas apuntan a un “patrón” contra los periodistas que lo cuestionan y que viene de años atrás, en el marco de su carrera como abogado penalista y con una serie de casos polémicos y mediáticos como trasfondo.

Leer también¿Hay riesgos electorales en la segunda vuelta presidencial en Colombia?

France 24 revisa cómo ha sido la compleja relación de De la Espriella con la prensa. Para este informe se intentó contactar a la campaña del candidato, pero no se obtuvo respuesta.

Lee También

Casos controversiales en la mesa

Antes de convertirse en uno de los dos opcionados, junto con el izquierdista Iván Cepeda, para llegar a la Presidencia de Colombia en el balotaje de este 21 de junio, el ahora candidato dirigió durante más de 20 años De la Espriella Lawyers, una firma de abogados especializados en casos penales.

Desde esa posición, ganó reconocimiento público como abogado defensor en varios procesos mediáticos que, a la par, desencadenaron cuestionamientos de la prensa y múltiples investigaciones periodísticas.

Entre esos casos se cuenta la defensa en 2008 de DMG, una empresa que luego sería acusada de lavado de dinero y de una millonaria estafa mediante esquemas piramidales.

También fue representante legal de la polémica Fundación Iniciativas para la Paz (FIPAZ), una ONG que creó el propio De la Espriella durante los diálogos entre el Gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010) y grupos paramilitares. Además, asumió la defensa y la representación jurídica del empresario colombo- venezolano Alex Saab, señalado como testaferro del exmandatario Nicolás Maduro.

Leer tambiénAdmirador de Trump, Milei y Bukele: así es Abelardo de la Espriella

Acciones legales, ¿una estrategia para acallar?

Estos casos controversiales generaron investigaciones periodísticas y cuestionamientos de la prensa, a los que el abogado ha respondido con numerosas acciones judiciales, alegando, en su mayoría, delitos contra el honor.

La FLIP estima, citando a la Fiscalía General de la Nación, que “entre 2008 y 2019 existían 109 casos en los que De la Espriella era denunciante por los delitos de calumnia e injuria”.

Al tiempo, el afamado abogado incluyó dentro de los servicios de su firma el ‘Clean Ups’, con el que, según su página web oficial, De la Espriella Lawyers se compromete a “garantizar el derecho al buen nombre, honra y ‘habeas data’, así como la reputación en la web” por medio de herramientas legales.

“Nosotros hemos iniciado, a través de nuestra firma, la defensa de muchos de nuestros clientes y en defensa mía, porque yo también he sido calumniado, acciones penales vía tutela y casos civiles que tienen una connotación de orden patrimonial”, sostuvo de la Espriella en 2018 durante una entrevista con el exsenador y hoy director programático de su campaña Carlos Alonso Lucio .

Esta estrategia, afirman organizaciones de libertad de prensa, sumada a descalificaciones, ha persistido desde que el penalista dio el salto a la política convirtiéndose en candidato a la Presidencia por firmas y con el aval del partido Movimiento de Salvación Nacional.

Abelardo de la Espriella amenazó con denunciar penalmente a un periodista por atreverse a interpelarlo y decirle que no llame “plaga” a ningún ser humano, y miente cuando afirma que @sergio_fajardo y @DeLaCalleHum promueven el socialismo y el comunismo. pic.twitter.com/JLoFETKqp3 — León (@leaote) June 19, 2026

“El patrón de ataques de Abelardo de la Espriella en contra de la prensa es evidente: descalificaciones públicas, señalamientos sobre presuntas agendas políticas, acoso judicial contra periodistas, cuestionamientos infundados a la independencia y acciones orientadas a deslegitimar el trabajo periodístico sobre asuntos de interés público relacionados con su candidatura”, advirtió la FLIP en un comunicado emitido este jueves 18 de junio.

De la Espriella vs. la prensa: una pelea de larga data

Durante los últimos años, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia ha recopilado y denunciado acciones de De la Espriella que considera sistemáticas.

Una estrategia que, según investigaciones de medios independientes como ‘ Rutas del Conflicto ‘ y ‘ La Silla Vacía ‘, combina demandas penales, juicios civiles y tutelas.

“En el caso de las demandas, por ejemplo, él ha logrado que jueces embarguen propiedades que estén a nombre del periodista, mientras dura el proceso, y pues eso genera unas dificultades económicas tremendas. Al final, creo que termina el periodista censurándose y pensándolo dos veces, porque tiene que enfrentarse a estos casos judiciales complicadísimos”, señala a France 24 el director de ‘Rutas del Conflicto’ y profesor de la Universidad del Rosario, Óscar Parra.

Un ejemplo es la denuncia impuesta por De la Espriella en respuesta a una declaración en X en 2016 por parte del actual director del medio ‘Noticias Uno’, Ignacio Gómez.

El periodista aseveró que el litigante presuntamente habría “recibido una absolución express” en un proceso disciplinario por posibles irregularidades siendo el apoderado del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.

El caso judicial duró varios años y le costó al comunicador el embargo de sus inmuebles durante un tiempo. Proceso que fue detallado por el medio local ‘Cuestión Pública’.

Entre 2008 y 2019, se registraron 109 casos en los que De La Espriella denunció a periodistas por los delitos de injuria y calumnia, según La Silla Vacía. El debate no solo es político, también trata sobre la libertad de prensa, las garantías para ejercer el periodismo y el… pic.twitter.com/jGqcFsGIF0 — Cuestión Pública (@cuestion_p) May 30, 2026

En el centro de estas acciones, según una investigación de ‘La Silla Vacía’, está Carlos Sánchez, familiar del ahora candidato y que presenta las demandas civiles, por lo general, ante jueces ordinarios, es decir, uno de los eslabones menores dentro de la jerarquía judicial colombiana.

Sin embargo, organizaciones como la FLIP apuntan a que este tipo de denuncias “carecían de sustento jurídico y refuerzan la preocupación de que fueron hechas como un mecanismo de hostigamiento”.

En cambio, se trataría de una avalancha de demandas que, según críticos y expertos, muchas veces cumple con la definición de acoso judicial contra la libertad de prensa, descrito en la Sentencia T-452 de 2022 de la Corte Constitucional : “Una forma de abuso del derecho, que se opone o impide el ejercicio de la libertad de expresión, proyecta un efecto de silenciamiento en las personas y, en especial, en los y las periodistas”.

Respuesta a la solicitud de rectificación e intento de intimidación del abogado German Calderón España en representación de @ABDELAESPRIELLA. Ni sus amenazas de acoso judicial, ni la desinformación de las bodegas me silenciarán. pic.twitter.com/lWXLxOI3YE — Ana BejaranoRicaurte (@AnaBejaranoRG) January 16, 2026

“Hay un patrón donde hay una intención de eliminar cualquier información que sea negativa y eso es a través de tácticas de intimidación hacia periodistas o medios de comunicación”, coincide el periodista Jonathan Bock, exdirector de la FLIP.

Este comunicador fue denunciado por injuria por el hoy candidato presidencial a raíz de la columna ‘Better Call Abelardo”, publicada en agosto de 2016 por la revista ‘Semana ‘, y en la que, según narró el periodista en otra columna, “describía los engaños evidentes que su bufete de abogados promocionaba (…) Ofrecía borrar ‘cualquier información negativa’ de internet, medios impresos y televisión y crear otra que beneficiara al cliente. Promesas inviables, engañosas”.

“Cuando llegamos a la audiencia de conciliación, él no pretendía que yo corrigiera una información específica o un dato, sino que él quería que yo le pidiera en una columna específicamente excusas por haber publicado mi artículo de opinión”, subraya Bock a France 24.

Leer tambiénAbelardo de la Espriella: el “outsider” de extrema derecha que quiere ser presidente de Colombia

De la Espriella no rebaja el tono en su campaña

En su búsqueda por llegar a la Casa de Nariño, el ultraderechista ha apostado por una campaña con un fuerte componente digital y de promoción en redes sociales.

Siguiendo el ejemplo de otras figuras de la ultraderecha regional, como Javier Milei o Jair Bolsonaro, De la Espriella optó por rodearse de influenciadores y figuras públicas, para impulsar su imagen en los algoritmos.

Pero dentro de la estrategia digital del conocido como el ‘Tigre’, organizaciones evidencian también ataques a contradictores y periodistas que han cuestionado al aspirante y su entorno.

Una investigación de La Liga Contra el Silencio , una red periodística contra la censura, apunta a que personas que rodean a la campaña de De la Espriella han promovido una “narrativa que puede contribuir a deslegitimar el trabajo de periodistas y medios” a través de la difusión de noticias falsas, imágenes alteradas con inteligencia artificial o montajes, según los hallazgos del consorcio periodístico.

“La campaña de Abelardo tiene un gran componente digital, entre ellos German Calderón y Alejandro Bermeo, dos personajes que se han dedicado a hacer columnas y a mover narrativas en redes sociales contra algunos periodistas. El mismo De la Espriella ha hecho parte de estas narrativas, tachando a la FLIP y a otros periodistas de activistas“, explica a France 24, bajo condición de anonimato, un periodista especializado en desinformación digital que ha hecho seguimiento del tema.

Los señalamientos han sido rechazados tajantemente desde las filas del abogado. Pero lo que parte del gremio considera represalia judicial se mantiene.

Cada domingo las bodegas activistas se coordinan para difundir mentiras o sacar titulares de refritos para desprestigiar aún cuando ya todos los casos fueron resueltos a favor de Abelardo. pic.twitter.com/QBy61ACGDE — De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) February 23, 2026

Germán Calderón, uno de los alfiles del aspirante ultraderechista, emprendió esta semana acciones jurídicas contra el medio de comunicación ‘Cambio’, c omo consecuencia de un artículo investigativo que señala que la campaña realizó pagos por 1.299 millones de pesos (unos 376.300 dólares) a una empresa “fantasma”.

Choques que se suman a varios episodios en los que Abelardo de la Espriella ha sido cuestionado por su trato a miembros de la prensa, en especial a las mujeres periodistas.

En un reciente hecho, el candidato fue obligado por la Justicia a disculparse con Laura Rodríguez, integrante del programa Piso 8 FM, por haberle mostrado una fotografía y haberse referido a sus partes íntimas durante una transmisión en vivo.

Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas. Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso… https://t.co/yduaAptQ0w — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 13, 2026

Leer tambiénDe la Espriella: el showman millonario, pro-Trump y dique contra la izquierda en Colombia

De la Espriella: “Muchos periodistas se creen intocables”

France 24 intentó contactar con la campaña de De la Espriella para hablar de su postura ante la prensa, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el candidato ya ha defendido antes y durante la campaña su respuesta ante quienes califica de “politiqueros disfrazados de periodistas” y que, como ha repetido en varias ocasiones, se creen “intocables”.

“Muchos periodistas se creen intocables. Entonces, los periodistas cuestionan todo, pero nadie los puede cuestionar a ellos. Los periodistas señalan todo, pero nadie les puede decir nada”, respondió sobre el tema en entrevista con Noticias Caracol este miércoles 17 de junio.

“El que maneja hechos, maneja hechos. Yo no tengo problema. Pero cuando los hechos se alteran, cuando se dicen mentiras y se alteran los hechos solamente para generar ‘likes’ o para perseguirlo a uno porque hay una reconocida enemistad… No me pidan a mí entonces que frente a eso yo me quede callado”, agregó.

Esa misma posición la había defendido en la audiencia del caso contra Jonathan Bock: “Señora fiscal, alguien tiene que ponerle límites a los periodistas que se creen intocables, que se sienten con libertad de mentir y acabar moralmente con las personas”, dijo entonces, según el relato del comunicador.

“Entonces, los periodistas cuestionan todo, pero nadie los puede cuestionar a ellos. Los periodistas señalan todo, pero nadie les puede decir nada”, dice De la Espriella.

En la misma línea se han manifestado varios partidarios de la campaña del ultraderechista. Se trata de una “lógica peligrosa donde el periodista puede señalar sin límites, pero quien es señalado no puede defenderse sin ser convertido en amenaza”, señala Sofy Casas en la columna de opinión ‘¿Periodistas o activistas? , publicada en la página oficial del movimiento de De la Espriella, Defensores de la Patria.

“El periodismo está para incomodar al poder, a los candidatos y a cualquiera que aspire a ejercerlo. Siempre ha sido así. El problema empieza cuando cuestionar al periodista se convierte en un sacrilegio y cuando una parte del debate pretende arrogarse el derecho exclusivo a señalar sin aceptar el mismo escrutinio”, añade Casas.

Leer tambiénEl tigre, el saludo militar y el K-pop: los símbolos del balotaje en Colombia

La llegada del ‘Tigre’ a la Presidencia: ¿un riesgo real para la libertad de prensa?

Varios comunicadores aseveran que el trato a la prensa por parte del Gobierno de Gustavo Petro tampoco ha sido el adecuado, aludiendo a una estigmatización recurrente de periodistas y la falta de acciones para prevenir la violencia y el asesinato de comunicadores. Sin embargo, temen que, de darse un triunfo del ultraderechista en el balotaje, la situación empeore.

Según la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF), Colombia “sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas” y con desafíos adicionales en materia de acoso e intimidación.

Una situación que, para Óscar Parra, se torna más compleja con las prácticas de acoso judicial, la búsqueda de silenciamiento y las amenazas.

“Hay una precariedad laboral durísima, la situación está bien difícil, y si, además, uno termina viendo amenazado su patrimonio y su estabilidad emocional por un proceso judicial de estos”, explica el director de ‘Rutas del Conflicto’.

“Conozco a muchos periodistas que han renunciado al periodismo y han decidido dedicarse a otra cosa”, lamenta Parra.

Una postura con la que coincide Jonathan Bock, quien advierte del clima hostil al que podría enfrentarse el oficio periodístico con De la Espriella como mandatario.

“Creo que el principal riesgo no son solamente las acciones judiciales, sino también la intimidación y poner todo el poder presidencial en contra de determinados medios en un ambiente ya muy tenso y violento”, puntualiza el exdirector de la FLIP.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.