Por: VALORA ANALITIK

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El mando militar central de Irán dio a conocer que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por cuenta de lo que, explicó, han sido incumplimientos por parte de Israel y Estados Unidos.

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Hay que recordar que, justamente esta semana, el presidente Trump había firmado una serie de documentos de entendimiento, pero estos quedan en vilo por la nueva escalada del conflicto.

Según Irán, el estrecho de Ormuz vuelve a cerrarse como medida de retaliación ante acciones militares de Israel que rompen con el cese de hostigamientos.

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“Se anuncia el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Cabe señalar que esta primera medida responde al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo”, dijo el comando central militar.

Consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz

Agregó el comunicado que, si la agresión persiste, se planificarán y tomarán medidas adicionales para obligarlo a cumplir con sus obligaciones”, agregó el Cuartel General Central Khatam-al Anbiya en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Los mercados internacionales tenían buenas expectativas luego de los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos e Irán, pero vuelve a generarse una presión extra sobre los precios del petróleo.

(Lea también: Dólar abre a la baja en $3.543: Mercado en pausa ante la crisis en Ormuz y presión inflacionaria en EE. UU.)

Tras los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel han estado atacando objetivos terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano, y de allí la decisión de cerrar, de nuevo, el estrecho de Ormuz.

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