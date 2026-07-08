La inédita suspensión del empalme presidencial entre el mandatario saliente, Gustavo Petro, y el electo, Abelardo De la Espriella, terminó de prenderle fuego a la política colombiana. A solo un mes exacto para que se realice el cambio de mando en la Casa de Nariño, la tensión entre ambas administraciones llegó a un punto de no retorno. El agarrón definitivo estalló luego de que Petro insistiera en su estrategia de desconocer los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio y se atreviera a proclamar públicamente como el verdadero vencedor al candidato derrotado, Iván Cepeda. Ante este saboteo, el “Tigre” De la Espriella no se aguantó y ordenó congelar de inmediato cualquier reunión con lo que calificó como un gobierno corrupto que pretende destruir a Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

La respuesta del Palacio de Nariño no tardó en llegar y se dio apenas unos minutos después. Germán Ávila, el jefe del empalme petrista, anunció que ellos también se levantaban de la mesa de transición. Sin embargo, la excusa del Gobierno saliente fue otra: se pegaron de las explosivas declaraciones del estratega Carlos Alonso Lucio, quien en una entrevista soltó el bombazo de que Petro podría terminar extraditado bajo el nuevo mandato. Aunque el empalme es un proceso administrativo clave por ley para asegurar que el Estado siga funcionando sin sobresaltos, el analista Gabriel Cifuentes le advirtió a El Tiempo que este violento choque desibuja cualquier acuerdo republicano y anticipa lo que serán años de una altísima e insoportable tensión política en el país.

A pesar del terrible ambiente y de las pataletas políticas, hay una realidad jurídica contundente que nada puede cambiar: el hecho de que no existan reuniones formales de empalme, o que Petro insista en su narrativa de no reconocer a su sucesor, no tiene el más mínimo peso legal. El próximo 7 de agosto, sí o sí, Abelardo De la Espriella se posesionará como el nuevo jefe de Estado de los colombianos. En las toldas abelardistas ya veían venir este problemón desde que Petro se negó a aceptar la derrota de Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo, por lo que se pusieron las pilas desde antes y armaron un plan preventivo recolectando información clave del Estado a través de datos abiertos y derechos de petición.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, dejó muy claro que el equipo entrante no se va a quedar cruzado de brazos esperando que el petrismo les quiera hablar. Tras reunirse de urgencia con todos los ministros asignados y los líderes de las comisiones sectoriales, Restrepo notificó al país que el empalme no se detiene. El plan de choque de la nueva administración consistirá en avanzar a toda marcha con una rigurosa auditoría forense y un análisis técnico profundo, utilizando todas las herramientas tecnológicas que construyeron durante los últimos meses para destapar la realidad financiera y administrativa de cada ministerio sin necesidad de pedirle permiso al Gobierno saliente.

Lee También

Por los lados del Pacto Histórico, la estrategia elegida será puramente mediática y de espectáculo. Desde la Casa de Nariño confirmaron que harán su propio empalme “con el pueblo” a través de transmisiones en redes sociales, donde el plato fuerte será enfocar las “sillas vacías” de los delegados de De la Espriella para presentarlos como los malos del paseo. Mientras tanto, Víctor Muñoz, cabeza de la encuestadora Guarumo, advirtió que Petro y Cepeda usarán este impase como arsenal para montar una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, a pesar de que sus argumentos no tienen ningún piso jurídico y no han presentado ni una sola prueba. Al final, el objetivo de De la Espriella es claro: cortar lazos con un presidente que no respeta las urnas y alistar el terreno para denunciar penal, fiscal y disciplinariamente cualquier torcido que encuentren en las cuentas que deja Petro.