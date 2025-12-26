Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, lleva cumpliendo una condena de más de cinco años por daños en bienes ajenos agravados, alteración al servicio de transporte público y la instigación a delinquir con fines terroristas, según consta en el reporte del tribunal. Aun así, con la ‘influencer’ detrás de las rejas, su imperio de keratinas sigue avanzando, en gran medida, gracias a la gestión de su pareja, Karol Samantha.

Sigue a PULZO en Discover

El pasado mes de diciembre, Samantha organizó una costosa fiesta para los trabajadores de las tiendas, en el conocido restaurante Andrés Carne de Res en Bogotá. “Ustedes saben que la que es no está… Gracias a todos por mantenerse en la empresa, por no dejar hundir el barco… Daneidy está muy agradecida con todos ustedes”, escribió Samantha en redes sociales.

Estos últimos días del año también podrían ser los últimos para las altas ventas de los tratamientos de keratinas, que han contado con una gran demanda financiada por la gestión de Samantha, quién se ha encargado de mantener viva la marca de ‘Epa Colombia’.

Paralelamente, en el terreno judicial, ‘Epa’ ha optado por un cambio de defensa, ahora representada por Francisco Bernate Ochoa. En medio de las objeciones a la casa por cárcel, Bernate plantea la discriminación de género por tener un modelo familiar no tradicional. “Es una discriminación de género, cómo le van a negar la prisión domiciliaria diciendo que la madre puede hacerse cargo del hijo si en una pareja como esta esos roles de padre y madre no están presentes”, argumentó Bernate.

Las contribuciones de Samantha al negocio de ‘Epa’ y su representación en el juicio no son los únicos puntos de interés en la vida de ‘Epa’. La relación pasada con la futbolista Diana Celis ha vuelto a aparecer a través de las redes sociales. Sin embargo, Celis negó cualquier posibilidad de reconciliación y acusó a la ‘influencer’ de calumnias.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.