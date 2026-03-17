El cantante de música popular Jhon Alex Castaño, conocido entre sus seguidores como ‘El rey del chupe’, abrió su corazón en una reciente entrevista para ‘El Klub’, de ‘La kalle’, donde los artistas comparten historias de vida, experiencias y anécdotas que marcaron sus trayectorias.

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Durante la conversación, Castaño habló con franqueza sobre su pasado y las dificultades que tuvo que enfrentar antes de consolidarse como uno de los artistas más reconocidos del género.

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Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando el intérprete relató una anécdota que mezcla sorpresa y anecdótico.

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Pero este no fue el único recuerdo que Jhon Alex compartió sobre sus años de juventud. El cantante también evocó un episodio de confusión policial en Bogotá, en la intersección de la calle 23 con séptima, cuando estaba compartiendo una bicicleta con un amigo.

Jhon Alex Castaño dice que estuvo 17 correccionales

Según relató, ellos empezaron a forjecear la biclicleta y la policía malinterpretó la situación y pensó que él intentaba robar la bicicleta a esa persona. “Llegó la policía y creyeron que yo le estaba quitando la cicla al chino”, narró entre risas y sorpresa.

Luego le preguntaron si había estado en una UPJ y la respuesta de Castaño sorprendió a los presentes: “No, mijo, yo estuve en 17 correccionales, mijo, corra para allá”, confesó, dejando en evidencia la magnitud de su pasado judicial juvenil.

Asimismo, mencionó conocer de cerca el “rotor”, término asociado a las difíciles condiciones de detención, revelando cómo estas experiencias marcaron su juventud y su camino hacia la adultez.

A pesar de la crudeza de sus recuerdos, Jhon Alex enfatizó que esos episodios quedaron atrás. Hoy su enfoque está completamente en la música y en retribuir el cariño que recibe de sus seguidores.

Durante la entrevista, destacó que cada uno de estos momentos de su vida ha sido parte de su proceso de aprendizaje y transformación, y que gracias a ellos ha logrado consolidarse no solo como artista, sino también como persona.

Además, Castaño reflexionó sobre cómo las experiencias difíciles pueden convertirse en enseñanza y motivación para superarse. Desde sus días en la calle hasta los malentendidos con la autoridad, cada episodio lo ayudó a entender la importancia de la disciplina, el esfuerzo y el respeto hacia los demás.

¿Cuál fue la enfermedad que le dio a Jhon Aléx Castaño?

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño reveló que fue diagnosticado con Síndrome de Cushing, una enfermedad que requirió múltiples exámenes y procedimientos antes de ser identificada correctamente.

“Empecé a ir al médico, a sacarme sangre. Unos decían que era la tiroides, otros que tenía otra cosa, incluso hasta decían que estaba embrujado. Me hacían exámenes y no encontraban nada”, contó el artista, relatando la frustración que vivió durante el proceso.

La clave para finalmente esclarecer su diagnóstico llegó gracias al endocrinólogo Otmaro Belalcázar, quien, además de ser un especialista de renombre, seguía de cerca la trayectoria del cantante a través de las redes sociales.

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