El famoso cantante de música popular colombiana, Jhon Álex Castaño, atraviesa una etapa de profunda consternación personal, sumida en el dolor por la pérdida de dos figuras significativas en su vida: su colega y amigo Yeison Jiménez y su querido caballo ‘Morochito’. Las pérdidas sucedieron en un breve lapso, golpeando con intensidad al artista en pleno periodo de duelo.

La muerte de Yeison Jiménez, ícono de la música popular, conmovió fuertemente a la industria musical, particularmente a Castaño. Ambos cultivaron una amistad sólida desde los inicios de sus carreras, compartiendo escenarios, proyectos y travesías por el país. El deceso de su compañero de profesión afectó profundamente al cantante, pero antes que superar esa pérdida, se sumó el fallecimiento de ‘Morochito’.

El anuncio de la muerte de ‘Morochito’, que fue presentado a través de una publicación emotiva en Instagram, ha causado un gran impacto entre los seguidores del artista. “Les tengo una noticia muy triste que no les había querido compartir porque no aguantaba. Se me murió ‘Morochito’, el caballo que me acompañó desde el video del remate, el que muchos conocieron. Le dio un infarto. Es muy duro, muy triste. Es la primera vez que entierro un caballo”, explicó Jhon Álex en la red social.

De hecho, Jhon Álex Castaño fue uno de los artistas más afectados con la muerte de Yeison Jiménez y en redes sociales se le vio en varios videos tomando, llorando y escuchando las canciones de su amigo, con quien compartió carrera desde sus inicios.

