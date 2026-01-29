Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato y Luis Díaz, sensación global del fútbol y uno de los atletas colombianos más influyentes de su generación, se unieron en una canción… El tema llamado “Ganas de tenerla”, verá la luz en plena temporada futbolera y se presenta como una declaración musical que celebra el amor por el fútbol, la pelota y todo lo que esta pasión despierta en millones de personas.

Los adelantos compartidos en TikTok —acompañados por un fragmento del coro que ya comienza a viralizarse— han encendido la emoción de fans de la música y del deporte por igual. Bastaron apenas unos segundos para conectar con la esencia de la canción: una letra cargada de emoción, orgullo y ese sentimiento colectivo que se vive tanto en un estadio repleto como en un concierto multitudinario.

“Qué ganas de tenerla, qué ganas de besarla, tú eras todo lo que andaba buscando…” es una de las líneas que ya circula en la plataforma, interpretada por muchos como una metáfora del amor profundo por el fútbol, ese sueño que se persigue, se cuida y se celebra.

Arraigada en un lenguaje emocional compartido, “Ganas De Tenerla” canaliza la pasión y la identidad que definen a Colombia, reuniendo dos de sus fuerzas culturales más poderosas: *la música y el fútbol*. Impulsada por una energía festiva e inconfundiblemente latina, la canción se erige como un himno de unidad que trasciende géneros y generaciones, celebrando al país desde una emoción común que vibra en cada gol y en cada acorde.

Con *22,9 millones de seguidores* en todas las plataformas, Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, continúa liderando la evolución global del género. Su gira de estadios *El Último Baile* marcó un récord histórico al vender *más de 500.000 entradas en más de 15 estadios completamente agotados, consolidándose como la gira de estadios más exitosa en la historia de Colombia. Ahora, el fenómeno se prepara para llegar a **Estados Unidos en marzo, con presentaciones confirmadas en **seis ciudades, mientras la expectativa digital anticipa que *“Ganas De Tenerla” será la banda sonora perfecta para una nueva temporada de emociones, fútbol y celebración nacional.

