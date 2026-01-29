Una de las noticias más trágicas que ha marcado el inicio de este 2026 fue el fallecimiento del reconocido cantante colombiano Yeison Jiménez. A sus 34 años, el artista perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero, cuando la aeronave en la que se movilizaba se precipitó cerca de Paipá, Boyacá.

En el siniestro también murieron los cinco ocupantes que lo acompañaban, dejando una profunda conmoción en el país y un dolor imposible de describir entre sus seguidores, colegas y, especialmente, su familia.

La repentina partida de Yeison Jiménez no solo apagó una de las voces más representativas de la música popular colombiana, sino que dejó un vacío imborrable en el corazón de quienes lo admiraban y lo consideraban un referente del género.

Luego del fatídico accidente, Colombia entera se volcó en homenajes y muestras de cariño hacia el cantante. Velatones, mensajes en redes sociales, interpretaciones de sus canciones y palabras de admiración se multiplicaron en distintos rincones del país. En medio de ese dolor colectivo, la familia de Yeison fue protagonista, enfrentando la pérdida con entereza y recibiendo el apoyo de miles de personas que lamentaron su partida.

Ahora, varias semanas después de la tragedia, el proceso de asimilar la ausencia continúa siendo complejo. Una de las figuras que más ha conmovido a los seguidores en los últimos días ha sido Camila Jiménez, la hija mayor del artista. A través de sus redes sociales, la joven ha compartido mensajes cargados de dolor y nostalgia, reflejando lo difícil que ha sido enfrentar la muerte de su padre.

En su más reciente aparición en TikTok, Camila publicó una imagen junto a uno de los caballos que pertenecían a Yeison Jiménez, acompañada de un mensaje que tocó profundamente a los usuarios: “Mi mayor miedo ya lo viví y fue perder a quien me vio crecer, cuando me tocó verlo morir”. Estas palabras evidencian el profundo impacto emocional que dejó la tragedia en su vida y la huella imborrable que su padre marcó en ella.

Miles de usuarios expresaron su tristeza por la ausencia del artista y enviaron mensajes de fortaleza a su hija, destacando el legado musical y humano que Yeison dejó. Asimismo, muchos recordaron el concierto que el cantante tenía programado para las próximas semanas, un evento que ahora se transformará en un homenaje póstumo.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en el homenaje a Yeison Jiménez?

En torno a este tributo, han surgido diversos nombres de artistas que podrían participar. Entre los más mencionados se encuentra Natalia Jiménez, la cantante española que admiraba públicamente a Yeison y que no ocultó su dolor tras conocer la noticia de su fallecimiento.

También está confirmado Luis Alfonso, quien rendirá homenaje en el Movistar Arena. A ellos se suma Ciro Quiñónez, quien manifestó su intención de participar como muestra de gratitud por el apoyo que recibió de Yeison hasta sus últimos días.

Según fuentes consultadas por Pulzo.com, otros artistas como Marbelle, Pasabordo, Álex Campos y Nelson Velásquez podrían integrarse a este emotivo homenaje. Incluso, no se descarta la presencia de figuras internacionales, lo que evidenciaría el impacto y la trascendencia que Yeison Jiménez logró a lo largo de su carrera.

