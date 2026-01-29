El ciclo de Hernán Torres en Millonarios llegó a su fin de manera abrupta. Luego de una serie de resultados negativos en el arranque de la Liga BetPlay 2026-I, la junta directiva del conjunto ‘Embajador’ oficializó este jueves 29 de enero la salida del estratega tolimense.

El detonante final fue la derrota 2-1 ante el Deportivo Pasto, sumada a las caídas previas frente a Junior y Bucaramanga, que dejaron al equipo en el fondo de la tabla.

Con una de las nóminas más costosas del país —incluyendo la presencia de Radamel Falcao García—, la dirigencia del club no quiere perder tiempo y ya tendría sobre la mesa tres nombres principales para asumir el mando técnico.

Candidatos a dirigir Millonarios

Los entrenadores que estarían en la carpeta de la directiva del club bogotano serían:

Ariel Holan

El nombre de Ariel Holan es el que más ilusión provoca en la hinchada y el que parece encabezar las preferencias de la secretaría técnica. El argentino cuenta con un palmarés que lo respalda, destacándose principalmente por la obtención de la Copa Sudamericana 2017 con Independiente de Avellaneda, donde impuso un estilo de juego ofensivo y de alta intensidad.

Holan se encuentra actualmente libre tras su paso por Rosario Central. Su perfil encaja con la visión de la actual dirección deportiva, que busca un entrenador con experiencia en torneos internacionales y capacidad para gestionar planteles con figuras de renombre.

Gustavo Álvarez

El estratega argentino viene de cumplir ciclos sumamente exitosos en el fútbol chileno, donde logró hitos significativos: campeón con Huachipato (2023); campeón con Universidad de Chile (2024-2025) y lo llevó a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Álvarez es valorado por su flexibilidad táctica y su capacidad para potenciar jugadores jóvenes. Al estar sin equipo en este momento, su vinculación podría darse de manera rápida si las partes llegan a un acuerdo económico.

Rafael Dudamel

El técnico venezolano no es un extraño para la casa “albiazul”, pues defendió el arco de Millonarios en su etapa como futbolista. En su faceta como entrenador, Dudamel ha demostrado ser un ganador comprobado en el fútbol colombiano, ostentando dos títulos de liga con equipos diferentes: Deportivo Cali (2021) y el histórico campeonato con Atlético Bucaramanga (2024).

Su conocimiento profundo del medio local y su capacidad para armar defensas sólidas lo convierten en la opción más pragmática para enderezar el rumbo de forma inmediata.

