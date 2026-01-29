Jhon Jáder Durán, el delantero colombiano que está jugando con el Fenerbahce de Turquía, está nuevamente en el centro de discusión en Europa, puesto que tiene la oportunidad de cambiar de equipo una vez más.

Según publicó el periodista Yağız Sabuncuoğlu, quien sigue de cerca toda la actualidad del fútbol turco, la Juventus de Italia sorprendió con una oferta por el futbolista colombiano, ya que quiere reforzar su ofensiva para conseguir los objetivos de la temporada.

Esto publicó el comunicador:

ÖZEL | Juventus, Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için resmi teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 29, 2026

Cabe recordar que esta no será una transferencia sencilla, ya que el delantero colombiano tiene contrato hasta junio de 2030 y está cedido al equipo turco, por lo que para llevarse sus derechos deportivos, al conjunto italiano le tocará hacer un gran esfuerzo económico.

Por lo pronto, el agente del jugador está viajando a Turquía para sentarse con el delantero y analizar lo mejor para su futuro, teniendo en cuenta que su principal objetivo es regresar a la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cómo va Juventus esta temporada

Y es que la Juventus, luego de todos esos años en los que fue exitoso, sigue en su modelo de remodelación y cambio generacional, lo cual no ha sido del todo sencillo de manejar.

En la Serie A, la Juventus marcha en la quinta posición con 42 puntos sumados en 22 compromisos disputados, producto de 12 victorias, seis empates y cuatro derrotas, a 10 unidades del Inter que es líder.

En Champions, por su parte, se clasificó a los ‘play-offs’ al quedar en el puesto 13 con 13 puntos, ya que solo ganó tres compromisos, empató cuatro y perdió el restante.

Cómo va Jhon Jáder Durán en la temporada

En cuanto al delantero colombiano hay que destacar que aún no recupera el nivel que mostró en el Aston Villa la temporada pasada. De hecho, a lo largo de esta temporada ha disputado 21 encuentros, en los que solo ha podido anotar cinco goles y aportar tres asistencias, números muy lejanos a los que venía mostrando en las campañas pasadas.

