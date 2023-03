Directores, actrices, actores, productores y demás trabajadores de la industria audiovisual colombiana se reunieron para los Premios India Catalina 2023 y estos son los momentos más emotivos de la noche.

Alejandra Borrero asistió con sus padres

La payanesa, que recibió el Premio a ‘Toda una Vida Víctor Nieto’, visiblemente emocionada, subió al escenario de la Plaza de la Aduana para recibir el homenaje de la noche.

“He pensado mucho en qué decir el día de hoy, el Premio a ‘Una Vida’ genera muchos sentimientos, espero tener mucha vida más para estar aquí con ustedes, este es el premio a la constancia, al amor que me despierta actúa, ser actor no es fácil, horarios brutales, trabajo de mucha concentración, realmente si estoy aquí adoré hacer esto”, dijo la actriz.

Mariana Gómez, agradeció a quienes creyeron en su talento

La paisa, ganadora en la categoría ‘Mejor Actriz Protagónica’ por su trabajo en ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, no pudo contener la emoción cuando escuchó su nombre.

“No me quiero sobreactuar, ustedes me dicen cuando tengo que parar porque yo hablo mucho…Muchas gracias, no puedo empezar a decir nombres, gracias a Caracol, mi casa, que fueron los primeros en creer en mi, en hacerle casting a una niña que no sabían quién era, a mi mánager Juliana Rodríguez, a Manuel Peñaloza, a mis directores que creyeron en mi…Fueron muchos años pedaleando, tocando puertas, estudiando… A mis compañeros del elenco que me sostuvieron, aseguró al joven actriz.

Además, Mariana dijo que estaba muy feliz con el trabajo de la novela y le agradeció a su equipo.

“Quiero darle las gracias a los que nunca mencionamos a todo el equipo técnico, camarógrafos, luz fotografía, arte, sonido, maquillaje vestuario, no sé qué hubiera hecho sin ellos en este proyecto…Gracias Arelys por prestarme tu vida…Mami este premio es tuyo porque no me dejaste tirar la toalla, creíste en mi cuando yo no creía en mi”, finalizó la actriz.

Claudia Bahamón recibió el premio junto a sus hijos

Claudia Bahamón, quien subió con sus dos hijos, Samuel y Luca, les ofreció el galardón.

“La felicidad más grande es estar con mis dos hijos aquí, a quienes por supuesto, les dedico este premio porque llevan la mitad de su vida esperándome en casa durante tres meses y medio, mientras grabamos Masterchef Celebrity , así que los amo…Quiero aprovechar este momento para dar un agradecimiento público al canal RCN por estos 21 años de amor, de lealtad, de trabajo, de enseñanzas, Gabriel Reyes, él sabe que todos los años le mando un mensaje de texto diciéndole gracias por haber creído en mi un día, aquí, justamente en Cartagena, en diciembre o en noviembre del año 2021, cuando me dijo atrevidamente que presentara Noticias RCN. También le quiero dedicar esto a mi mamá”, dijo Bahamón.

Lucho Velasco le dedicó el premio a Margalida Castro

Felipe vallejo y Lucho Velasco fueron los ganadores en la categoría ‘Mejor Director o Directora de Ficción’, por ‘Camisa de fuerza’, del canal Tro. Velasco dijo al recibir el trofeo.

“No tengo palabras, cada uno de los nominados lleva años haciendo esto, nosotros estamos empezando, hicimos un trabajo muy duro y complejo, gracias a TRO, gracias a la televisión púbica, gracias Margalida Castro por permitirnos contar esta historia, gracias mi hermoso Padre que desde el cielo nos ha iluminado, y gracias a La Virgen que iluminó a Margalida, ella nos iluminó en el set a todos…Gracias a mi esposa, a mi hija, que estuvo nominada en ‘Camisa de fuerza’ como ‘Mejor Actriz Infantil’, los amo a cada uno de ustedes, bendiciones”.

De corazón a corazón: Mario Espitia le ofreció el premio a su mamá

Ismael Barrios le entregó al actor barranquillero, Arturo en ‘Leandro Díaz’, el premio ‘Talento Favorito del Público’.