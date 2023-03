Aunque la ceremonia de los Premios India Catalina se inició a las 8:00 p.m., desde la pregala, se entregaron algunas estatuillas.

La gala de los Premios India Catalina inició con la actuación en vivo de Puerto Candelaria y luego con algunos videos de personajes destacados que han sido ganadores de la estatuilla dorada en anteriores ediciones.

Laura Barjum y Manuel González fueron los presentadores de la noche, quienes hacen énfasis en los premios que serán entregados a las actrices Alejandra Borrero y Juanita Acosta.

Jorge Cárdena y Ana Lucía Domínguez entregaron el premio a Mejor actor de Reparto. Jacques Touckmania fue quien se llevó la estatuilla por “La Sinfonia de los bichos raros”. “Quiero agradecer a mi mamá por los momentos que me ha apoyado en esta carrera, cuando no me apoya a mí”, dijo.

Cuáles fueron los ganadores de los Premios India Catalina 2023

Mejor contenido audiovisual de marca : El Frailejón Ernesto Pérez, personaje de la serie “Cuenticos Mágicos” (Señal Colombia).

: El Frailejón Ernesto Pérez, personaje de la serie “Cuenticos Mágicos” (Señal Colombia). Mejor producción universitaria: “La historia detrás de las cosas”, de Unimedios (Universidad Nacional de Colombia).

“La historia detrás de las cosas”, de Unimedios (Universidad Nacional de Colombia). Mejor edición: Carlos Rincón y Laura Gómez por “Kuntur, el mensajero del sol” (Canal TRO).

Carlos Rincón y Laura Gómez por “Kuntur, el mensajero del sol” (Canal TRO). Mejor fotografía: Arturo Almanza, por el documental “Las voces del río” (Señal Colombia).

Arturo Almanza, por el documental “Las voces del río” (Señal Colombia). Mejor dirección de arte: Diego Guarnizo por “Las Villamizar” (Caracol Televisión).

Diego Guarnizo por “Las Villamizar” (Caracol Televisión). Mejor dirección musical: Juancho Valencia por “La sinfonía de los bichos raros” (Teleantioquia).

Juancho Valencia por “La sinfonía de los bichos raros” (Teleantioquia). Mejor diseño sonoro: Diego Cáceres y Camilo Pérez por “La sinfonía de los bichos raros” (Teleantioquia).

Diego Cáceres y Camilo Pérez por “La sinfonía de los bichos raros” (Teleantioquia). Mejor talento infantil: Abel Villa por “Leandro Díaz” (RCN Televisión).

Abel Villa por “Leandro Díaz” (RCN Televisión). Mejor producción juvenil: “Parias” (Épica Studios y MinTIC).

“Parias” (Épica Studios y MinTIC). Mejor programa infantil: tercera temporada de “Territorio Mágico” (Señal Colombia).

tercera temporada de “Territorio Mágico” (Señal Colombia). Mejor producción periodística y/o de opinión: Los informantes (Caracol Televisión).

Los informantes (Caracol Televisión). Mejor producción deportiva: Gol Caracol por el Mundial de Catar (Caracol Televisión).

Gol Caracol por el Mundial de Catar (Caracol Televisión). Mejor presentadora de deportes: Georgina Ruiz Sandoval por el programa “Goga rueda por el mundo” (Señal Colombia).

Georgina Ruiz Sandoval por el programa “Goga rueda por el mundo” (Señal Colombia). Mejor serie de ficción web: “Pombs, la universidad de la corrupción” (Riaño Producciones).

“Pombs, la universidad de la corrupción” (Riaño Producciones). Mejor reality show: “Masterchef Celebrity” (RCN Televisión).

“Masterchef Celebrity” (RCN Televisión). Mejor serie documental: “Nación Rebelde” (Señal Colombia).

“Nación Rebelde” (Señal Colombia). Mejor noticiero regional o local: “City Noticias” (CityTV).

“City Noticias” (CityTV). Mejor presentador(a) de noticias: Claudia Palacios (CM&, Canal Uno).

Claudia Palacios (CM&, Canal Uno). Mejor producción de variedades: “Lo sé todo” (Canal Uno).

“Lo sé todo” (Canal Uno). Mejor producción audiovisual de humor: tercera temporada de “Territorio Mágico” (Señal Colombia).

La Sinfonía de los Bichos Raros 🐞🐛 sigue cosechando éxitos, esta vez Jacques Toukhmanian se llevó el merecido premio a Mejor Actor de Reparto en los #PremiosIndia2023. ¡Felicidades! 👏🏼💚 pic.twitter.com/aD7b3QNlqd — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) March 27, 2023

Karla Cajamarca fue la galardonada con el premio “Mejor actriz de reparto” por “La Sinfonia de los bichos raros”. La actriz no estuvo presente en la ceremonia para recibir la estatuilla.

Karla Cajamarca, es la ganadora en los #PremiosIndia2023 a Mejor Actriz de Reparto por su gran actuación en La Sinfonía de los Bichos Raros 🐞🐛. Su interpretación ha sido elogiada y reconocida por la industria. ¡Felicidades! 👏🏼💚 pic.twitter.com/tnbGjYB8ux — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) March 27, 2023

“Las voces del río”, de Señal Colombia, se alzó con el premio Mejor documental. “Un documental que nos muestra la importancia de nuestro río amado”, dijo una de las personas que recibió el galardón.

¡Gran producción con un merecido reconocimiento esta noche! “Las voces del río” premio a Mejor Documental en los #PremiosIndia2023. 🤩🏆#OrgulloRTVC @RTVCco pic.twitter.com/3aHexBy2TC — Señal Colombia (@SenalColombia) March 27, 2023

“El Frailejón Ernesto Pérez”, de Señal Colombia, fue galardonada en la categoría Mejor producción audiovisual. El personaje subió al escenario y dedicó unas palabras de agradecimiento.

Alejandra Azcárate fue quien entregó el premio en la categoría Mejor Producción transmedia, que se otorgó por medio de un código QR. Sin embargo, le entregaron el sobre incorrecto, entonces tuvo que esperar a que le llevaran el correcto.

Finalmente, “Nación rebelde”, de Señal Colombia, fue quien se alzó con la estatuilla. “Esto es para mis alumnos y mis exalumnos, que vale la pena soñar”, dijo quien recibió el premio.

¡NACIÓN REBELDE premio a Mejor Producción Transmedia en los #PremiosIndia2023! 🤩🏆 Una serie que traspasó todas las fronteras. #OrgulloRTVC @RTVCco pic.twitter.com/Itn961Rfop — Señal Colombia (@SenalColombia) March 27, 2023

Juan Manuel Restrepo presentó a Kaleb Acab, actor mexicano que interpretó a Vicente Fernández en la serie “El Rey”, quien cantó “Ay, Chabela” en el escenario.

“Nación Rebelde”, de Señal Colombia, fue galardonada una vez más, pero en esta ocasión en la categoría Mejor producción audiovisual musical.

El actor Juan Fernando Sánchez fue el encargado de entregar el premio a Mejor director o directora de ficción. La estatuilla fue otorgada a Lucho Velasco y Pipe Vallejo por “Camisa de fuerza” de Canal TRO.

¡Que orgullo! Nos llevamos Mejor director de Ficción y mejor libreto de ficción con Camisa de Fuerza, con Lucho Velasco y Felipe Vallejo. Gracias por creer en la #Tvpública del Gran Santander. Lo logramos 💚 @CanalTRO pic.twitter.com/Bd1QWbySWN — Amanda Jaimes M. (@AmandaJaimesM) March 27, 2023

El actor Juan Fernando Sánchez también entregó el premio a Mejor libreto de Ficción, y, una vez más, fue “Camisa de fuerza” de Canal TRO quien recibió la estatuilla dorada. “Cuando escribes un libreto es un acto de fe”, dijo Pipe Vallejo.

¡Una noche inolvidable !🤩 Canal TRO recibe el tercer Premio India Catalina 🤩 Felipe Vallejo fue el ganador en la categoría Mejor libreto de ficción , por la producción “Camisa de Fuerza”🎬 pic.twitter.com/ewzfHmEW1M — Canal TRO (@CanalTRO) March 27, 2023

El premio en la categoría Mejor producción de inclusión social fue para “La sinfonía de los Bichos Raros” de Teleantioquia. “Cuando amamos la diferencia, en verdad, le hacemos un homenaje a la vida”, dijo una de las personas que subió al escenario a recibir el galardón.

¡Felicidades a todo el equipo de La Sinfonía de los Bichos Raros! 🐛🐞 El premio a Mejor Producción de Inclusión Social en los #PremiosIndia2023 es un merecido reconocimiento a su dedicación, creatividad y pasión por la televisión pública. 💚👏🏼 pic.twitter.com/ym7DsTofsr — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) March 27, 2023

Felipe Saruma se llevó el premio a Mejor creador de contenido audiovisual digital, aunque no estuvo presente en la ceremonia.

Claudia Bahamón fue la ganadora en la categoría Mejor presentador (a) de producción de variedades por MasterChef Celebrity. Subió al escenario con sus hijos y aprovechó para agradecerles. También dedicó la estatuilla al Canal RCN, a su mamá y su esposo, entre otros.

El cantante Silvestre Dangond se alzó con el India Catalina a Mejor actor o actriz revelación del año por “Leandro Díaz”. El artista no estuvo presente en la ceremonia. Sus padres y su hermano fueron quienes recibieron la estatuilla.

En la categoría Mejor talento favorito del público, el actor Mario Espitia se alzó con el India Catalina por su papel en “Leandro Díaz”. “Es raro que un antagonista sea nominado a Mejor talento favorito del público”, dijo.

Como es recurrente en los Premios Óscar, también los India Catalina contaron con un espacio para recordar a los artistas y personalidades que fallecieron durante el último año.

Mientras sonaba la canción “Volverte a ver”, de Juanes, fueron pasando imágenes de personajes como Edgardo Román, Ciro Durán, Fabio Restrepo, Dora Cadavid, Roberto Triana, Jaime Barbini, Fernando Laverde, Marceliano Rodríguez, Jorge Alfonso Zuluaga, Martha Bossio, Manuel Eduardo Suárez, Felipe Solarte, Luis Alfredo Sánchez, Luis Fernando Múnera, entre otros.

Mariana Gómez fue galardonada como Mejor actriz protagónica por “Arelys Henao: canto para no llorar”. “No me quiero sobreactuar, ustedes me dicen cuándo tenga que parar porque hablo mucho”, dijo. Agradeció a Caracol Televisión por la oportunidad de protagonizar la producción audiovisual. “La actuación en una pasión tan grande que no les puedo explicar lo que siento por este oficio. Fueron muchos años pedaleando”, agregó.

En la categoría Mejor actor protagónico el ganador fue Diego León Hoyos por “El cubo inquisidor”. El actor no estuvo presente en la ceremonia.

Este año, el Premio Víctor Nieto a toda una vida fue otorgado a Alejandra Borrero. “El premio a toda una vida genera muchos sentimientos. Lo primero que quiero decir es que este es un premio al amor, a la pasión que me genera este oficio (…) Ser actor no es fácil. Hoy estoy con mi familia. Recibir un premio a toda una vida con los papás es maravilloso. Gracias, sobre todo, al público que me ha querido todos estos años. El público es quien nos mantiene aquí. Cumplan sus sueños: todos merecemos el lugar donde estamos”, fueron algunas de las palabras que pronunció.

“Leandro Díaz” se llevó el India Catalina a Mejor producción favorita del público. Los artistas Silvestre Dangond y Mario Espitia ya habían recibido estatuillas durante la ceremonia por sus papeles en esta misma serie.

Mariana Gómez interpretó la canción “Se fue mi ángel” de Arelys Henao. “Quiero hacerle un homenaje muy especial a las víctimas de la guerra”, dijo antes de iniciar su interpretación.

Alejandra Borrero fue quien le entregó el Premio Especial a la Trayectoria Internacional en la Industria Audiovisual a Juana Acosta. “Este premio se lo inventaron para ti, porque te lo mereces, Juanita”, mencionó Borrero.

“Qué felicidad estar aquí esta noche (…). Es un honor para mí recibir este reconocimiento y que sea en Cartagena, la ciudad donde estrené mi primera película. Me fui con las ganas de comerme el mundo, creyendo que era posible trabajar en Europa. Es un camino que no he recorrido sola. (…) Creo que hay que ser muy valientes para hacer cine en una realidad tan compleja como la nuestra”, dijo Juana Acosta tras recibir la estatuilla.

En la categoría Mejor miniserie de ficción, el India Catalina fue para “La sinfonía de los bichos raros”, de Teleantioquia. “La equidad debe ser una premisa de vida. (…) Amarnos a nosotros es un regalo”, dijo una de las personas que subió al escenario a recibir el galardón.

SEXTO galardón para @Teleantioquia en los #PremiosIndia2023: ✅ Mejor miniserie de ficción: La Sinfonía de los Bichos Raros. Un homenaje a los valores, a la Equidad, a la juventud y a la inclusión. ¡Televisión pública que EMOCIONA! pic.twitter.com/nQGBqMXr43 — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) March 27, 2023

“La verdad revelada” se llevó el premio en la categoría Mejor ficción.

El último premio de la noche fue para la tercera temporada de “Territorio Mágico”, de Señal Colombia, en la categoría Mejor ficción de larga duración.