El actor Luis Velasco fue recientemente fue nominado a los Premios India Catalina en la categoría ‘Mejor director de ficción’ por Camisa de Fuerza, del Canal Tro. De igual manera, su hija Fátima, 8 años, realizó su debut como actriz en esa misma serie y también recibió una nominación como ‘Mejor actriz infantil’, por su papel de Margalida Castro en su niñez. En esa producción, Lucho fue director y productor.

(Lea también: Premios India Catalina no los transmitirán por Caracol ni RCN; cómo verlos gratis)

View this post on Instagram A post shared by Lucho Velasco (@lucho_velasco)

¿Cómo recibiste tu nominación y la de tu hija a los Premios India Catalina

“Tengo una productora desde hace mucho tiempo incursionado en el mercado y esta es la tercera serie que produzco y que dirijo. En esta oportunidad, invité a mi hija a hacer el papel de Margalida Castro pequeña y salió favorecida a los Premios India Catalina en la serie que dirige y produce el papá, eso me llenó de orgullo, de felicidad, tanto que se me aguaron los ojos cuando recibí la nominación por ella, creo que esto no ha pasado en nuestra industria que el papá y la hija estén nominados en la misma serie, felicidad absoluta”.

View this post on Instagram A post shared by Lucho Velasco (@lucho_velasco)

¿Qué significa para ti que tu hija siga tus pasos?

“Cuando yo la invité le pregunté y le dije ‘mira, hay este personaje’ y ella se emocionó y dijo ‘listo, vamos a hacerlo’. Cuando comienzo a editarla, ella empieza transmitir esas sensaciones de un personaje tan complejo, porque es un personaje introvertido, no hay forma de describir la felicidad que uno como padre siente que alguien de tu familia y sobre todo un hijo, empiece a seguir tus pasos, me quedo sin palabras”.

¿Cómo fue la preparación de tu hija para realizar el personaje?

“Ella estaba muy asustada por la memoria, por las líneas, pero le empecé a decir el método, duramos como 15 días preparando las escenas de ella, la mamá ayudó mucho y hacíamos sesiones en la tarde cuando ella llegaba del colegio. Fuera de eso, Fátima es gimnasta olímpica, ella ha representado al país en muchas oportunidades por fuera, entonces entre el entreno, sus clases, y el ensayo para el personaje, se estaba enloqueciendo, entonces estaba muy preocupada por hacerlo bien. Lo intuyó, lo asimiló y entre mamá, papá e hija, hicimos un gran trabajo”.

¿Cómo describes este momento de tu vida?

“Cada momento de la vida de uno es muy especial, pero este para mí es uno de los más especiales. Estamos en un momento álgido donde es un reconocimiento no solamente como actor sino como director, que mi familia y mi hija mayor quiera estar en lo mismo que yo hago también me hace sentir que estoy haciendo algo bien, porque nadie sigue la ruta de alguien si no lo está haciendo bien y si no se siente identificado, es un gran momento de mi vida, estoy infinitamente agradecido con la vida por eso”

Cuéntanos sobre tu personaje en ‘Ana de nadie’, del canal RCN

“Benjamín es un personaje hermoso, limpio, claro, con una misión de vida clara, es un buen esposo, buen padre, mejor amigo, que le habla al oído al protagonista y lo lleva por el buen destino. Es un personaje que amo interpretar y que me sacan un poco de esos bandidos que llevo haciendo durante tanto tiempo y me da un fresco también”.