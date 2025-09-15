Caracol Televisión estrena una de sus producciones más esperadas: ‘La influencer‘. La historia está protagonizada por la talentosa actriz y cantante Mariana Gómez, quien interpreta a Maritza, y por Juan Manuel Mendoza, en el papel de Salvador. Junto a ellos, un destacado elenco completa el reparto: Luna Baxter, Edwin Maya, Leonardo Acosta, Marcela Agudelo, Felipe Calero, Carlos Camacho y Camilo Amores, entre otros.

(Vea también: Caracol dice por qué Mariana Gómez ya no es Arelys Henao; Verónica Orozco la reemplazó)

En diálogo con Pulzo, Mariana Gómez compartió lo que significa para ella encarnar a Maritza, un personaje lleno de matices que promete conectar emocionalmente con la audiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Día a Día Caracol (@diaadiacaracoltv)

¿Qué trastorno padece Maritza, la ‘influencer’, de Caracol?

Mariana Gómez reveló que el problema de habla de su personaje, Maritza, es la dislalia, un trastorno que afecta la correcta articulación de los sonidos y está relacionado con la fonética.

¿Qué es la dislalia?

La dislalia es un trastorno del habla que se caracteriza por la dificultad para articular correctamente ciertos sonidos o fonemas. Se manifiesta principalmente en la infancia, cuando los niños comienzan a desarrollar el lenguaje, aunque en algunos casos puede persistir si no se trata adecuadamente.

Según explica la Mayo Clinic, se origina más bien en un mal uso de los órganos fonatorios, problemas de discriminación auditiva u otras dificultades que impiden la correcta producción de los sonidos.

Manifestaciones de la dislalia

La dislalia puede presentarse de diferentes maneras al momento de hablar:

Omisión: el niño omite un sonido al pronunciar una palabra. Ejemplo: decir ‘mai’ en lugar de ‘maíz’ .

Sustitución: reemplaza un sonido por otro. Ejemplo: decir ‘ cuato’ en vez de ‘ cuatro ‘ .

Distorsión: articula un sonido de forma incorrecta o deformada, como una “r” mal pronunciada.

Adición: introduce sonidos o sílabas adicionales dentro de una palabra.



¿Cómo se trata la dislalia?

La dislalia se trata de forma integral, especialmente si se detecta temprano. El proceso incluye terapia fonoaudiológica, con ejercicios de articulación, repetición y discriminación de sonidos. En casa, se recomienda leer en voz alta, usar juegos de pronunciación y reforzar positivamente. Si existen problemas auditivos o neurológicos, se requiere atención médica. Con apoyo emocional y constante, el pronóstico suele ser muy favorable.

¿Qué pasa en la serie ‘La influencer’?

‘La influencer’ cuenta la vida de María Isabel Matallana, más conocida como Maritza, una joven que busca abrirse camino en el mundo de las redes sociales y convertirse en una creadora de contenido reconocida. Sin embargo, su camino hacia la visibilidad digital se ve marcado por un golpe inesperado: la traición de su pareja Germán, un ‘influencer’ de reputación dudosa, quien la manipula y la expone públicamente, tildándola de irresponsable.

Este giro en su vida no solo afecta su imagen ante el público, sino que también la obliga a enfrentar sus propios miedos y a luchar contra los prejuicios que la rodean. A partir de allí, Maritza inicia un viaje de reconstrucción personal en el que descubre que la verdadera fuerza no está en las cifras de seguidores, sino en la autenticidad, la confianza y el valor de seguir adelante pese a la adversidad.

¿Cuándo se estrena ‘La influencer’?

El estreno está programado para este lunes 15 de septiembre, después de ‘Desafío Siglo XXI‘. Con esta franja privilegiada, Caracol espera que ‘La influencer‘ logre conquistar a una amplia audiencia que busca historias frescas, cercanas y con un mensaje inspirador para los jovenes.

* Pulzo.com se escribe con Z