Un impactante video dejó al descubierto el momento exacto en el que un camión pierde el control y cae al río Cauca en plena vía entre Manizales y Medellín, un hecho que terminó en tragedia. Las imágenes, que circulan ampliamente en redes, han abierto el debate sobre lo que realmente ocurrió segundos antes del siniestro.

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El accidente ocurrió hacia las 7:30 de la mañana del jueves 2 de abril, en el tramo comprendido entre La Felisa y La Pintada, en jurisdicción de Supía, Caldas. En un inicio, se habló de un posible microsueño del conductor, pero con la difusión del video surgieron otras hipótesis que han cambiado el enfoque del caso.

El registro audiovisual muestra al camión siendo seguido por una motocicleta de la Policía, lo que ha llevado a considerar una posible evasión de un retén. Incluso, en la grabación se observa cómo el vehículo casi colisiona con otro que venía en sentido contrario, maniobra que algunos interpretan como una reacción consciente y no como producto de un microsueño.

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Video de camión que cae al río cauca en vía Manizales- Medellín

El uniformado en moto habría intentado alertar al conductor sobre el peligro y persuadirlo para que detuviera el vehículo. Sin embargo, en cuestión de segundos, el camión tomó una trayectoria errática y terminó cayendo por un abismo directo al río Cauca.

La víctima fue identificada como Yoan Sebastián Aguirre, un joven de 24 años que murió en el lugar. El vehículo, un Chevrolet NKR modelo 2020 de placas FVY417, transportaba heno con destino a Caramanta, Antioquia, y quedó completamente destruido tras el impacto.

Al parecer por un microsueño, Joven de 24 años, conductor de una turbo, murió en la vía La Felisa-La Pintada, sector Supía (Caldas). El camión cayó al río Cauca mientras un policía intentaba ayudarlo. pic.twitter.com/TZ8226Sm6F — Localízate 1490 (@Localizate1490) April 3, 2026

El accidente obligó al cierre de la vía durante varias horas mientras las autoridades adelantaban labores en la zona. Equipos de la concesión Pacífico 3 y organismos de emergencia trabajaron en la recuperación del cuerpo y en la atención del siniestro.

Este caso se suma a una seguidilla de accidentes en carreteras del país durante Semana Santa, una temporada de alto flujo vehicular. Las autoridades han insistido en la importancia de extremar precauciones para evitar nuevas tragedias en las vías nacionales.

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