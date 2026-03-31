El mercado automotor en América Latina atraviesa una etapa de cambios que no solo se refleja en el aumento de ventas, sino también en la llegada de nuevas marcas y en una transformación tecnológica que empieza a marcar el rumbo de la industria. De acuerdo con cifras de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), en 2025 se comercializaron más de 6,1 millones de vehículos nuevos en la región, lo que representó un crecimiento cercano al 7 % frente al año anterior.

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Más allá del repunte, el comportamiento del sector evidencia un cambio estructural impulsado por la competencia global y por consumidores que buscan vehículos más eficientes, seguros y conectados. Este nuevo escenario también ha estado acompañado por la entrada de fabricantes que amplían la oferta disponible, lo que dinamiza el mercado y presiona a las marcas tradicionales a adaptarse con mayor rapidez.

Colombia, con espacio para crecer en renovación de vehículos

Colombia es uno de los países donde ese proceso de transformación tiene mayor margen. Según ALADDA, el país registró en 2024 un índice de motorización de 3,8 vehículos vendidos por cada mil habitantes, lo que lo ubica en el puesto 11 en la región, por debajo de mercados como Chile, Brasil, México o Argentina. Este indicador deja ver que aún hay un amplio camino por recorrer en la modernización del parque automotor.

Aun así, el sector ha mostrado señales de recuperación. En 2025 se vendieron cerca de 254.000 vehículos nuevos en el país, una cifra que representa una mejora frente al año anterior y que abre espacio para la llegada de nuevos actores y modelos. En este contexto, el mercado local empieza a recibir una oferta más diversa, con alternativas que van desde marcas tradicionales hasta propuestas enfocadas en electrificación y nuevas tecnologías.

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Uno de los factores que está redefiniendo la industria es precisamente la evolución del vehículo como producto. Hoy, más allá de su función de transporte, el carro se posiciona como una plataforma tecnológica que se integra con la vida digital de los usuarios. La conectividad, los sistemas de asistencia y la eficiencia energética son cada vez más determinantes a la hora de tomar decisiones de compra.

Este cambio ocurre, además, en una región donde buena parte del parque automotor supera los 12 o incluso 15 años de antigüedad, lo que representa una oportunidad importante para renovar los vehículos en circulación por opciones más modernas y amigables con el medio ambiente. La electrificación y la digitalización aparecen como dos de los principales motores de esta transición.

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En medio de este panorama, compañías con presencia regional han ganado protagonismo al facilitar la llegada de nuevas marcas y al fortalecer las redes de distribución y servicio. Este tipo de actores no solo amplía el portafolio disponible para los consumidores, sino que también contribuye a consolidar la oferta en distintos segmentos del mercado.

La combinación de crecimiento en ventas, mayor diversidad de marcas y avances tecnológicos está configurando una etapa dinámica para la industria automotriz en América Latina. De mantenerse estas tendencias, la región podría avanzar hacia una renovación más acelerada de su parque automotor, con vehículos cada vez más eficientes, conectados y alineados con las nuevas demandas de los usuarios.

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