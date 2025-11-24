La llegada de Tesla a Colombia ha sido toda una revelación, pues aunque son vehículos que han estado hace varios años en el mercado, en Colombia nunca se habían vendido oficialmente y por eso muchas personas han estado interesadas en cómo es su interior y su manejo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Cybertruck ‘futurista’ de Elon Musk no pasó la prueba en Bogotá y también terminó pinchada)

De hecho, lo que más sorprendió fue el tema de los precios, ya que muchos pensaban que iba a costar un ojo de la cara, pero la realidad es que compiten duro con los vehículos de otras de las compañías más importantes que se venden en el país.

Lee También

Ahora, al entrar a la página web, los interesados en adquirir un Tesla se han sorprendido porque los precios ya no son los del primer día, sino que han subido un poco en apenas cuestión de días.

El vehículo más económico es el Rear-Wheel Drive, que en su primer día tenía un costo de 109’990.000 pesos, pero ahora, apenas unos días después, ya cuesta 114’990.000 pesos, es decir, cinco millones de pesos más, tal como se ve en la siguiente imagen:

La compañía no ha explicado a qué se debe este aumento del vehículo que tiene 520 kilómetros de autonomía y velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, pero lo cierto es que sí sorprende que en apenas pocos días ya haya subido su precio de esa manera.

Ahora, se debe recordar que estos precios son los base, ya que si quiere elegir otro color le puede costar de cuatro a seis millones de pesos más, al igual que si quiere elegir unos rines mejores, que también suben otros seis millones de pesos.

(Ver también: Cuánto cuesta comer en el restaurante Tesla, de Elon Musk; precios no son de otro planeta)

Por lo pronto, queda esperar que la compañía explique a qué se debe este aumento de precio tan repentino y cuál es la razón, ya que quienes compraron de primero se ahorraron esos cinco millones de pesos.

* Pulzo.com se escribe con Z