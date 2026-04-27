En medio de las oportunidades para los consumidores, el salón del automóvil más extenso del mundo inició actividades en Pekín y se proyecta que cientos de miles de fanáticos del motor visiten la capital china para observar los lanzamientos más recientes del sector automotriz.

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El interés principal de los asistentes se centra en los modelos eléctricos que incorporan tecnología de punta. Históricamente, corporaciones extranjeras tradicionales como Volkswagen, Toyota y BMW ejercían un dominio absoluto sobre el competitivo mercado del gigante asiático, según un reporte de AFP replicado en Yahoo.

Sin embargo, estas firmas perdieron cuota de mercado recientemente ante las empresas nacionales chinas. Los fabricantes locales tomaron ventaja en la transición hacia los vehículos impulsados por electricidad, ofreciendo además precios mucho más competitivos para los usuarios.

¿Cómo son los carros chinos de BYD, Xiaomi y Xpeng?

Compañías chinas como BYD, Xiaomi y Xpeng lideran actualmente la integración de software avanzado. Sus vehículos eléctricos destacan por el uso de inteligencia artificial y sofisticadas tecnologías de conducción autónoma desarrolladas íntegramente en sus centros tecnológicos.

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La exposición Auto China ocupa un espacio de 380.000 metros cuadrados en dos recintos contiguos de la capital. Esta superficie total de exhibición equivale, según los organizadores del evento, a más de 50 canchas de fútbol profesional juntas.

Desde este viernes, más de 1.400 vehículos pertenecientes a cientos de empresas nacionales y extranjeras estarán en exhibición. La feria recibe primero a medios y profesionales, abriendo al público general del 28 de abril al 3 de mayo.

Las marcas chinas compiten por impactar a sus rivales mediante innovaciones en la recarga de baterías. También presentan mejoras significativas en conducción autónoma y diversas propuestas de transporte futurista para las ciudades modernas de todo el mundo.

La empresa Xpeng, con poco más de 10 años de existencia, anunció que planea mostrar “los últimos avances en robótica y autos voladores”. Adicionalmente, la marca presentará ante los asistentes un nuevo sistema de manejo inteligente.

¿Qué novedades tienen BMW, Volkswagen y Audi?

Ante este avance, los fabricantes extranjeros buscan colaboraciones con socios locales para no quedar rezagados. BMW trabaja actualmente con CATL, mientras que Audi utiliza sistemas de asistencia a la conducción desarrollados por la tecnológica Huawei.

Por su parte, Volkswagen desarrolla nuevos modelos eléctricos en conjunto con Xpeng, firma que tiene su sede en Cantón. Los analistas sugieren que las empresas también competirán este año por ofrecer mayor espacio en sus nuevos modelos.

Los SUV amplios representan una nueva área de crecimiento, enfocada en clientes que valoran la comodidad y el tamaño. China “se ha convertido en un mercado impulsado por la retención de clientes y la sustitución/actualización, y estos grandes SUV satisfacen esa necesidad”.

Esta afirmación la hizo el analista independiente Lei Xing en un blog publicado esta misma semana. Las compañías chinas han saturado el mercado nacional mediante programas de canje y descuentos masivos para incentivar el cambio de vehículos antiguos.

Esta agresiva guerra de precios obligó a las autoridades chinas el año pasado a solicitar un control más estricto. El objetivo gubernamental es mejorar la regulación de la competencia a largo plazo para asegurar la estabilidad del sector.

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