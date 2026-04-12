Con el paso de los meses, cada vez más personas se interesan en cambiar sus vehículos a gasolina normal para moverse a los carros híbridos o eléctricos, pues además de ayudar al medio ambiente, también reciben ciertos beneficios por parte del Gobierno, teniendo en cuenta que en Colombia, por ejemplo, hay ayudas tributarias y no restricción de movilidad.

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Sin embargo, hay un problema con estos vehículos y es que la infraestructura aún no está tan avanzada para la cantidad de carros que ya están circulando, por lo que las personas deben encontrar parqueaderos con electrolineras, pero estos suelen estar ocupados y ahí nacen las consecuencias.

Por eso mismo, las compañías ahora están avanzando en crear automóviles o productos que ayuden a solucionar este inconveniente y que la transición sea cada vez más sencilla.

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Cuál es el carro que se carga en menos de un minuto

Por ejemplo, la compañía GAC sacó el vehículo Aion RT, que es un carro que puede completar su proceso de carga en, según la compañía, 99 segundos, que se traduce en poco más de minuto y medio.

Ahora, no es que exista un cargador ultrarrápido que permita llenar la batería de forma tan eficaz, sino que usa una tecnología que permite cambiar la batería para ponerle una que este en su 100 %.

Este proceso se hace gracias a la tecnología Choco-SEB de CATL, que permite que se saque una batería y se reemplace por otra de forma sencilla y rápida. Sin embargo, si alguien no le gusta esta idea, igual tiene la función de carga que recibe hasta 400 voltios.

Cabe destacar que por ahora este vehículo está en venta únicamente en China, pero seguramente si la aceptación, la venta e incluso el cambio de baterías funciona correctamente, se podría expandir su comercialización a otras zonas del mundo.

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Qué trae el GAC Aion RT

Además de esta función, que sin duda es una de las más llamativas, viene con una autonomía de 650 kilómetros y mucha tecnología que llama la atención en los compradores. Algunas de sus características son:

Sistema multimedia con pantalla de 14.6 pulgadas.

Plataforma ADiGO 5.0 para gestión de funciones inteligentes.

Sensor LiDAR para asistencia avanzada.

Procesamiento respaldado por tecnología de Nvidia.

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