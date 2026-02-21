Para muchos colombianos, el sueño de tener carro propio se está transformando en una encrucijada financiera. Llegamos al 2026 con un panorama económico donde la inflación y los ajustes en las tarifas de servicios automotrices han obligado a los conductores a recalcular cada peso.

Ya no se trata solo de pagar la cuota mensual del crédito, sino de enfrentar una serie de “gastos fantasma” y obligaciones legales que pueden sumar varios millones de pesos al año.

Si usted está pensando en comprar vehículo o simplemente quiere organizar sus cuentas para este año, aquí le desglosamos la realidad del costo de vida sobre ruedas en el país.

Los gastos obligatorios para un carro en Colombia

Mantener un vehículo en Colombia implica cumplir con una serie de requisitos legales que, de no pagarse a tiempo, pueden acarrear multas costosas o incluso la inmovilización del carro.

El Soat

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) sigue siendo el primer gran gasto del año. Para este 2026, las tarifas han sufrido ajustes basados en la siniestralidad y el costo de los servicios de salud. Un vehículo familiar estándar (de entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c.) está pagando aproximadamente 677.400 pesos. Para los vehículos más potentes, la cifra supera los 754.000, un monto que debe pagarse en una sola cuota y que no admite esperas.

Impuesto vehicular

Este tributo, que se calcula sobre el avalúo comercial del carro definido por el Ministerio de Transporte, es uno de los pagos más temidos. En 2026, las tarifas se mantienen bajo rangos progresivos. Si su carro vale hasta 54 millones de pesos, deberá pagar el 1,5 % de ese valor. Si sube de rango, la tarifa escala al 2,5 % o 3,5 %. En promedio, un carro de gama media de unos 60 millones de pesos está tributando cerca de 1’500.000 pesos anuales.

Revisión tecnomecánica

A partir del quinto o sexto año de matriculado (dependiendo de las actualizaciones normativas recientes), los carros particulares deben pasar por el CDA. Este trámite, necesario para garantizar que el vehículo no contamine en exceso y sea seguro, tiene un costo que ronda los 340.000 pesos. Es un gasto fijo que no incluye los posibles arreglos que el mecánico le exija para aprobar la prueba.

Los gastos operativos: el costo de moverse

Más allá de los papeles, el día a día es lo que realmente desajusta el bolsillo.

La gasolina

El precio del combustible ha sido el protagonista de las alzas en los últimos años. Con el galón de gasolina corriente promediando los 16.000 pesos en las principales ciudades, un conductor que recorra distancias promedio en Bogotá o Medellín puede estar gastando entre 500.000 pesos y 800.000 pesos mensuales. Esto significa que al año, solo en combustible, se pueden ir cerca de 8 a 9 millones de pesos.

Seguro todo riesgo

Aunque no es obligatorio por ley, en las ciudades colombianas se ha vuelto una necesidad ante el riesgo de robos o choques simples. Las pólizas para 2026 se han encarecido debido al costo de los repuestos importados. Un seguro promedio para un automóvil familiar no baja de los 2’500.000 pesos anuales, cifra que puede aumentar si el conductor es joven o si el modelo del carro es de alta demanda por los amigos de lo ajeno.

Mantenimiento preventivo y desgaste

Un carro bien cuidado necesita al menos dos visitas al taller al año (o cada 10.000 km). El cambio de aceite, filtros, alineación y balanceo es lo mínimo. Un mantenimiento básico en 2026 cuesta cerca de 600.000 pesos. Si a esto le sumamos el desgaste de llantas y frenos, el presupuesto anual de mantenimiento debería ser de al menos 1’500.000 pesos.

Si se suma todos estos rubros (sin incluir el parqueadero, que en estratos altos puede costar 300.000 pesos mensuales), el costo fijo anual de un vehículo de gama media en Colombia supera fácilmente los 13’000.000. Esto, dividido por 12 meses, da un costo operativo de 1’100.000 mensuales, antes de pagar un solo peso de la cuota del banco.

