El Paris Saint-Germain se convirtió en el segundo finalista de la UEFA Champions League tras eliminar al Bayern Múnich en una serie que terminó 6-5 en el global. El empate 1-1 en el partido de vuelta, disputado en el Allianz Arena, le bastó al equipo parisino para asegurar su lugar en la definición del torneo, donde enfrentará al Arsenal.

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El conjunto francés golpeó desde muy temprano con un gol de Ousmane Dembélé al minuto 3, tras asistencia de Khvicha Kvaratskhelia, lo que condicionó el desarrollo del partido.

Bayern asumió el control del balón y provocó varias opciones, con protagonismo por las bandas y presencia constante en campo rival, pero se encontró con una defensa sólida liderada por Marquinhos y Pacho.

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Bayerne intentó, pero lo logró

En el segundo tiempo, el equipo alemán intensificó su presión y acumuló llegadas con nombres como Harry Kane, Jamal Musiala y Luis Díaz, aunque sin la precisión necesaria para romper el bloque parisino. PSG, por su parte, resistió con orden y apostó al contragolpe.

El empate llegó en el tiempo de adición con un gol de Kane al 90+4, tras asistencia de Alphonso Davies, pero ya no hubo margen para más. El resultado global favoreció al equipo francés, que supo administrar la ventaja conseguida en la ida (5-4 en París), una de las semifinales más goleadoras en la historia del torneo.

Con este resultado, PSG avanza a la final de la Champions League, donde se medirá ante Arsenal en busca del título europeo.

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