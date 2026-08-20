Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un trágico accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del miércoles 19 de agosto en el sector de Timbilí, una zona rural del municipio de Ortega. Según la información recogida en el sitio, dos personas que se desplazaban en una motocicleta se vieron involucradas en un fuerte choque que terminó con el vehículo incendiado. Todo sucedió tras el impacto de la motocicleta contra un árbol al borde de la carretera, lo que provocó que el automotor comenzara a arder en llamas poco después del accidente.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los datos suministrados, el accidente tuvo como consecuencia directa la muerte de uno de los ocupantes de la motocicleta. La persona fallecida fue identificada preliminarmente como Carlos Edmon Gracia Yate. Por su parte, el otro pasajero del vehículo, Alejandro Vaquero Romero, sufrió lesiones a causa del siniestro, por lo que fue atendido inicialmente por habitantes del sector, quienes actuaron rápidamente ante la emergencia antes de la llegada de los organismos de socorro oficiales.

Posteriormente, unidades del Cuerpo de Bomberos de Ortega acudieron a la escena para controlar el incendio originado tras el accidente. Los bomberos lograron apagar las llamas de la motocicleta siniestrada, evitando que el fuego se expandiera y causara daños adicionales en la zona o en viviendas cercanas.

Después de las labores de atención en el punto del siniestro, Alejandro Vaquero Romero fue remitido al hospital San Juan Bautista del municipio de Chaparral, donde recibió asistencia médica por las heridas sufridas. No se han dado a conocer detalles específicos sobre el estado de salud de Vaquero Romero ni sobre la gravedad de sus lesiones, de modo que la información se mantiene en reserva mientras avanza su proceso de recuperación.

Este lamentable hecho resalta la vulnerabilidad de quienes transitan por vías rurales y la importancia de la respuesta tanto de la comunidad como de los cuerpos de emergencia ante situaciones críticas.

¿Cuál fue el motivo del accidente de motocicleta en Timbilí, Ortega?

De acuerdo con la información entregada, la motocicleta chocó contra un árbol en el sector de Timbilí, en la ruralidad de Ortega. No se mencionan causas adicionales o circunstancias específicas del siniestro, por lo que la versión oficial se limita a reportar el impacto y posterior incendio.

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente de tránsito en Ortega y dónde recibieron atención médica?

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Edmon Gracia Yate, quien falleció en el lugar, y Alejandro Vaquero Romero, quien resultó herido. Este último fue trasladado al hospital San Juan Bautista del municipio de Chaparral, donde recibió los cuidados médicos requeridos por sus lesiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.