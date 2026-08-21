Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento del Tolima enfrenta una situación de emergencia, tras amanecer este viernes 21 de agosto con 22 incendios forestales activos en 14 municipios, según el reporte preliminar de la Gobernación del Tolima. Estas conflagraciones han representado un riesgo grave por su cercanía a viviendas, cultivos e infraestructura esencial para las comunidades locales.

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La gobernadora Adriana Matiz asumió un papel central en la coordinación de la respuesta estatal, permaneciendo hasta la madrugada en el Centro de Entrenamiento de la Policía Nacional, CENOP, en San Luis, antes de trasladarse al corregimiento de Gualanday, en Coello. Allí, lideró la articulación entre los organismos de socorro y las autoridades municipales ante la emergencia. En particular, la situación en Coello obligó al alcalde Santiago Herrera Yepes a emitir el Decreto No. 068 el 20 de agosto de 2026, que declaró la urgencia manifiesta. Esto permite la contratación directa e inmediata de bienes y servicios, incluido el apoyo aéreo, para intervenir en el control y extinción de los incendios forestales en ese municipio.

La medida local de excepción se suma a la declaratoria de calamidad pública departamental del 13 de agosto de 2026, formalizada mediante el Decreto 0553 de la Gobernación del Tolima. Esta declaratoria responde al déficit hídrico que afecta a Coello y otros 16 municipios, como Alvarado, Chaparral, Coyaima, Guamo y Ortega. Las condiciones climáticas han favorecido la propagación de los incendios y dificultado las labores de extinción.

El balance preliminar presentado por la mandataria da cuenta de al menos 50 viviendas afectadas y más de 20.000 hectáreas de vegetación nativa, pastos y cultivos que han sido alcanzadas por las llamas. Coello, Suárez, Carmen de Apicalá, Armero Guayabal y varios municipios más presentan los escenarios más críticos. En el caso de Coello, en la Vereda Dos Quebradas (sectores La Calera y La Laguna), un incendio del 10 al 13 de agosto arrasó 500 hectáreas. La vereda Lucha Adentro (sector Tierra Blanca) sufrió daños en 80 hectáreas, incluyendo pastos, árboles nativos y cultivos alimentarios básicos. También existen reportes de graves daños ambientales en nacederos de agua de las veredas Potrerillo y sectores aledaños, esenciales para el abastecimiento local.

La gobernadora Matiz anunció la próxima realización de una mesa de trabajo con el ministro de Agricultura para gestionar ayudas a las familias productoras. A estas acciones se suma el respaldo de cuerpos de bomberos de municipios cercanos, la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la comunidad, que continúan en labores de control para mitigar el impacto de los incendios en el sector rural y urbano de Tolima.

¿Qué medidas ha tomado la Gobernación del Tolima frente a los incendios forestales?

La Gobernación del Tolima declaró la calamidad pública y, junto con autoridades municipales, ha establecido la urgencia manifiesta para facilitar la contratación directa de bienes y servicios orientados al control de incendios. Además, coordina mesas de trabajo para gestionar ayudas, con el respaldo de entidades nacionales, bomberos y fuerzas armadas.

¿Qué daños han causado los incendios forestales recientes en el Tolima?

De acuerdo con la información suministrada por la gobernadora Adriana Matiz, los incendios han destruido más de 20.000 hectáreas de vegetación, afectado al menos 50 viviendas y comprometido cultivos, nacederos de agua y zonas estratégicas para la economía rural de Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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