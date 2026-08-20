Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Falan, en el norte del Tolima, está enfrentando una grave crisis hídrica debido a la fuerte sequía que ha afectado la región. Esta situación ha provocado la disminución considerable en el caudal del río Morales, fuente principal del suministro de agua para el acueducto municipal. De acuerdo con declaraciones del alcalde, Forney Munevar Monsalve, si la temporada seca se mantiene y no regresan las precipitaciones, el municipio podría verse obligado a racionar el agua para lograr una distribución equitativa entre los habitantes, especialmente en la zona rural y en la fuente de abastecimiento de la parte alta de Falan.

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El foco de la emergencia está en el nacedero que alimenta al río Morales, donde el caudal ha pasado de disponer de tres ramificaciones de agua a tener únicamente una activa y en condiciones críticas. Según informó el alcalde, el flujo actual de agua ya no es suficiente para mantener el funcionamiento óptimo del acueducto. Esta advertencia fue presentada previamente durante el comité de gestión del riesgo, por el gerente de la empresa de acueducto municipal, quien insistió en que, si la sequía persiste, no habrá más alternativa que iniciar los cortes programados en el suministro para evitar un desabastecimiento total.

Además del estrés sobre la infraestructura hídrica, la crisis ha encendido las alarmas sobre el daño ambiental que se está acumulando en la zona. El alcalde Forney Munevar Monsalve denunció la proliferación de construcciones no permitidas, la quema de guadua —una especie de bambú tradicional en la región—, las talas de bosques nativos y la expansión de cultivos de café en áreas reservadas para la protección ambiental. El mandatario puntualizó que “de verdad que acá es el ser humano quienes estamos afectando a unos a los otros”, y solicitó mayor responsabilidad para proteger las fuentes hídricas, especialmente durante la sequía.

Un reto adicional para las autoridades es la falta de carrotanques (camiones cisterna) propios que permitan mitigar los efectos del desabastecimiento. Aunque históricamente se ha buscado apoyo en Palocabildo, este municipio también atraviesa dificultades en su sistema de acueducto. Por esta razón, la Alcaldía gestionó el respaldo de una empresa privada, que facilitó dos carrotanques para trasladar agua potable y responder a posibles incendios forestales mientras se mantenga la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Falan enfrenta un posible racionamiento de agua en medio de la sequía?

Falan enfrenta un posible racionamiento de agua debido a la sequía que está afectando de manera crítica el caudal del río Morales, la principal fuente del acueducto municipal. Según el alcalde Forney Munevar Monsalve, el nivel del río bajó tanto que solo queda una ramificación activa y el caudal es insuficiente para abastecer a toda la población, lo que hace inminente la medida de racionamiento si no regresan las lluvias.

¿Qué impacto tiene la sequía y las actividades humanas en el río Morales y el suministro de agua de Falan?

La sequía ha reducido de forma drástica el flujo del río Morales, pero el impacto no se limita solo al clima. De acuerdo con el alcalde, las actividades humanas, como construcciones ilegales, quemas de guadua, tala de bosques nativos y cultivos en zonas protegidas, agravan el estado de la fuente hídrica, comprometiendo aún más el suministro de agua para Falan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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