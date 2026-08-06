La presencia de Luis Felipe Yagüé en la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella ha despertado expectativa por el papel que podría desempeñar durante el acto protocolario. El comerciante, conocido por vender panela en Florencia (Caquetá), llegó a Cali por invitación del presidente electo para asistir al evento programado en la Universidad Santiago de Cali.

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Yagüé arribó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón acompañado por una de sus hijas y, en diálogo con Blu Radio, expresó la emoción que siente por haber sido convocado a un momento que considera histórico. Además, agradeció las múltiples muestras de apoyo que, según dijo, ha recibido de personas de distintas regiones del país.

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“Me siento feliz, orgulloso de sentir el apoyo de toda mi gente, tanto del Caquetá como de Colombia. En este momento estoy dichoso de haber llegado a Cali para estar mañana en el evento del señor presidente”, manifestó el vendedor de panela durante la entrevista con la emisora.

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Uno de los temas que más curiosidad ha generado es la posibilidad de que sea él quien le coloque la banda presidencial a Abelardo de la Espriella. Sin embargo, Yagüé aseguró que todavía no ha recibido ninguna instrucción sobre esa posibilidad y que desconoce cuál será su participación específica durante la ceremonia.

¿Vendedor de panela le pondrá banda presidencial a Abelardo de la Espriella?

El comerciante explicó que, hasta ahora, no ha sostenido una conversación con el mandatario electo sobre ese aspecto del protocolo y que cualquier decisión dependerá exclusivamente de lo que él determine antes del acto de posesión.

“Esperamos la orden de él, lo que sea la orden de él, eso se hace”, respondió Yagüé al ser consultado sobre si tendrá el honor de imponer la banda presidencial, dejando abierta la posibilidad de participar en uno de los momentos más simbólicos de la jornada.

Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo alrededor de la ceremonia presidencial, ya que la eventual participación del vendedor de panela sería uno de los gestos más llamativos del inicio del nuevo Gobierno. Por ahora, su presencia en Cali está confirmada, pero el rol que desempeñará solo se conocerá cuando inicie el acto oficial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.