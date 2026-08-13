Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El terremoto ocurrido el 10 de agosto en Pereira y Dosquebradas dejó marcada la región no solo por la pérdida de vidas y los daños materiales, sino también por una profunda crisis en las comunicaciones. De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en Risaralda, 486 de 631 estaciones base móviles dejaron de funcionar, lo que representa una afectación del 77 %. A pesar de los esfuerzos de los operadores para restablecer las redes móviles, persisten zonas donde la señal aún no ha regresado completamente, manteniendo a varias familias en una situación de incertidumbre y dificultad para realizar llamadas o conectarse a internet.

Sigue a PULZO en Discover

En este contexto, se destacan personas que, debido a la emergencia, perdieron sus teléfonos entre los escombros o no cuentan con medios para acceder a internet. Adquirir un nuevo dispositivo puede ser inviable para muchas familias que ya padecen pérdidas o daños económicos tras el sismo. En situaciones como esta, la exclusión digital se convierte en otra barrera para buscar a seres queridos desaparecidos, especialmente cuando cada minuto es crucial.

A raíz de estas dificultades, Q’hubo Pereira, reconocido periódico impreso en la región, optó por trasladar la búsqueda de personas desaparecidas de la esfera digital al papel. La iniciativa Personas que buscamos permite que familiares reporten gratuitamente casos de personas desaparecidas, autorizando la publicación de sus fotografías tanto en la plataforma en línea como en las ediciones físicas del diario. Así, el periódico busca que estos rostros lleguen más allá de las redes virtuales, recorriendo las calles, tiendas, barrios y hogares, y alcanzando a sectores donde la tecnología no llega o es insuficiente.

La propuesta de Q’hubo Pereira ha incluido además la posibilidad de recibir aportes voluntarios para incrementar la impresión y distribución de los ejemplares. Sin embargo, es enfático en aclarar que las donaciones no otorgan prioridad ni condicionan la publicación de los casos, asegurando que el reporte de personas desaparecidas permanece gratuito para todos los interesados. Esta herramienta puede encontrarse en las plataformas digitales de ElDiario.com.co, QhuboPereira.co y, específicamente, en la sección “Personas que buscamos” de Q’hubo Pereira.

En un momento en el que una simple llamada resulta imposible para muchos, el periódico impreso renace como vínculo entre comunidades dispersas, portando los rostros de quienes hoy son buscados y esperando convertirse en el mensaje esperado por una familia.

¿Cómo funciona la plataforma “Personas que buscamos” en Q’hubo Pereira?

La plataforma “Personas que buscamos” permite que los familiares reporten casos de desaparecidos de manera gratuita. Solo deben suministrar la información y autorizar la publicación de la fotografía, que luego aparece tanto en la web como en las ediciones impresas del diario. Esto busca amplificar la búsqueda, facilitando que más personas en Pereira y Dosquebradas conozcan los casos, incluso si no tienen acceso a internet.

¿Por qué es importante el papel como medio de búsqueda tras el terremoto en Pereira y Dosquebradas?

El papel ha recuperado relevancia debido a la afectación en redes de telefonía móvil e internet, que dejó a muchas familias sin canales digitales para buscar a sus seres queridos. Al llevar las imágenes a espacios físicos, el periódico logra que la información llegue a quienes están fuera del alcance tecnológico, fortaleciendo así la red de apoyo comunitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.