El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció quién lideraría el proceso de empalme en caso de llegar a la Casa de Nariño. Se trata de José Manuel Restrepo, quien además de ser su fórmula vicepresidencial ha sido una de las figuras más visibles de su campaña y uno de sus principales asesores en temas económicos.

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“José Manuel Restrepo será el director del empalme”, afirmó De la Espriella en entrevista con Noticias Caracol, al referirse a la transición que se adelantaría con el actual Gobierno. El abogado destacó la experiencia del exministro de Hacienda y aseguró que tendría la responsabilidad de coordinar la recepción de la información y los asuntos estratégicos del Estado.

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No obstante, el candidato expresó preocupación por lo que podría ocurrir durante ese proceso y aseguró que espera dificultades para acceder a toda la información oficial. “Van a esconder la información, van a ocultar muchas cosas”, señaló, al cuestionar la disposición que tendría el Gobierno saliente para facilitar una transición ordenada.

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De la Espriella también lanzó críticas contra el presidente Gustavo Petro y relacionó sus reparos con el comportamiento que, según él, ha tenido frente al proceso electoral. “Un tipo que no reconoce la primera vuelta no va a querer hacer empalme. No se compara ningún político con el señor Petro, que ha demostrado que tiene un desdén por la Constitución y la ley”, afirmó el candidato presidencial.

El candidato ya había lanzado una advertencia sobre lo que podría ocurrir si llega a la Presidencia de Colombia y debe asumir el relevo del gobierno de Gustavo Petro. El candidato aseguró que no espera una transición convencional y expresó sus dudas sobre la disposición del actual Ejecutivo para entregar toda la información necesaria durante el proceso de empalme.

Durante una entrevista con Blu Radio, De la Espriella afirmó que su equipo ya contempla escenarios complejos para una eventual llegada a la Casa de Nariño. “A mí lo que me indica esto es que ellos no van a querer hacer empalme, van a boicotearlo, van a esconder información, van a desaparecer información y a nosotros nos tocará hacer, como decimos en el mundo del derecho, una reconstrucción del expediente para saber qué es en realidad lo que hay”, señaló el aspirante presidencial.

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El abogado agregó que una de las principales tareas será revisar en detalle el estado en que recibirían las entidades públicas y los institutos del Estado. “Tenemos que revisar cómo nos entregan el Estado, cómo es la situación de cada uno de los institutos y dependencias gubernamentales y, con fundamento en un estudio serio, técnico, detallado, juicioso y profesional”, afirmó, al insistir en la necesidad de hacer un diagnóstico completo de la administración pública.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: