Abelardo de la Espriella habló con Noticias Caracol acerca del panorama que divisa para el país en caso de ganar las elecciones presidenciales.

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Fue tajante y recalcó que respetará las protestas pacíficas, pero que no tolerará los desmanes o las acciones de violencia que se puedan dar tras esas manifestaciones en caso de que él gane la segunda vuelta.

“No tengo problemas en dar garantías a la oposición. Pero si se salen del marco de la Constitución y de la ley, sea blanco, indio o rosado, le vamos a hacer cumplir la ley. Las protestas están garantizadas […] Al que haga actos violentos lo voy a contener con la fuerza del Estado. No lo acepto. Si se salen del marco de la Constitución, los vamos a hacer cumplir la ley”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a sus votantes para que no se confíen y que no canten victoria antes de tiempo.

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“No quiero que la gente se confíe. No es una elección normal. Estamos contra un aparato criminal que se ha robado al país, que ha destruido la democracia y que además tiene en grave riesgo la libertad. Tenemos que entender que esta no es una elección normal. Estamos frente a una banda criminal, una mafia. Esto no se gana hasta que se gana”, añadió.

De igual forma, el candidato hizo alusión a la manera en la que Cepeda representa un proyecto que no habría cumplido lo prometido a sus votantes en 2022 (cuando ganó Petro).

“La gente quiere un cambio, pero ¿cómo va a ser un cambio un tipo que es lo de siempre? Cepeda es uno de los de siempre. Lleva una década en el Congreso y ¿qué ha hecho? Nada. ¿Cómo se supone que va a traer el cambio un tipo que pertenece al sistema y que está en una clase terrible y compradora de votos? No tiene independencia política ni económica”, sentenció.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: