Por: Noticiero 90 minutos

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Dolly Parton, una de las voces más emblemáticas de la música estadounidense, nació el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee. Proveniente de una familia numerosa y con pocos recursos, su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas y la influencia del entorno rural de los Apalaches. Desde pequeña, la música se convirtió en parte esencial de su vida: su primera experiencia fue en la iglesia y más adelante tuvo la oportunidad de presentarse en radio y televisión a nivel local siendo aún niña.

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El traslado a Nashville significó para Parton un punto crucial en su carrera, ya que ahí buscó abrirse paso en la exigente industria de la música country. Según lo reseñado en el artículo, durante la década de 1960 comenzó a ganar notoriedad gracias a su participación en The Porter Wagoner Show, donde trabajó junto a Porter Wagoner. Este programa le permitió llegar a un público más amplio y posicionarse entre las grandes figuras del country, mientras sus propias composiciones empezaban a destacarse en el medio.

De esta época surgieron canciones como Jolene, Coat of Many Colors y I Will Always Love You. Esta última tendría un impacto especial al ser interpretada años después por Whitney Houston para la película The Bodyguard, llevándola a un éxito internacional.

No solo la música definiría el rumbo de Parton, también el cine llegó a ser una plataforma donde demostró su talento. En los años 80 protagonizó la cinta 9 to 5, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. Además de actuar, compuso e interpretó la canción principal, extendiendo así su reconocimiento más allá de los escenarios musicales.

La diversificación de su carrera incluyó la creación de proyectos empresariales y sociales en Tennessee. Parton impulsó Dollywood, un parque temático clave para el turismo regional. En 1995 lanzó Dolly Parton's Imagination Library, una iniciativa dedicada a regalar libros a niños pequeños, que posteriormente se expandió en Estados Unidos y otros países, mostrando su compromiso con la educación.

A pesar de alcanzar la fama mundial, Parton nunca se desvinculó de sus raíces en Tennessee, que permanecieron presentes en su música y en sus obras sociales. Su carrera, atravesando distintos géneros y generaciones, la consolidó como una figura esencial en la cultura de Estados Unidos.

¿Cuál fue la canción más famosa escrita por Dolly Parton y por qué es relevante?

I Will Always Love You es considerada la canción más famosa de Dolly Parton. Según el artículo, su relevancia aumentó significativamente cuando fue interpretada por Whitney Houston en la película The Bodyguard, lo que le dio un alcance internacional y la consolidó como un clásico más allá del género country.

¿En qué consiste Dolly Parton's Imagination Library y cómo ha impactado a la educación?

De acuerdo con el texto, Dolly Parton's Imagination Library es un programa fundado en 1995 que comenzó entregando libros gratuitos a niños pequeños. El proyecto ha crecido hasta alcanzar a diversas regiones de Estados Unidos y otros países, convirtiéndose en una importante iniciativa de fomento a la lectura infantil y apoyo a la educación en la primera infancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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