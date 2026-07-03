Lorena Angarita comenzó a sonar con fuerza para convertirse en la próxima ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial, en el sector de las telecomunicaciones crece la expectativa por la posible llegada de una dirigente con amplia trayectoria en medios de comunicación, conectividad y representación gremial.

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Actualmente, Angarita es la directora de Red Intercable TV Colombia, organización que agrupa a operadores de televisión comunitaria, empresas de televisión por suscripción, canales de producción propia, proveedores de internet (ISP), así como medios comunitarios y alternativos de capital colombiano. Desde ese cargo ha trabajado durante años en la defensa de los intereses del sector.

Su experiencia también incluye labores como consultora y asesora en legislación de telecomunicaciones. De acuerdo con la información conocida, participó en la gestión de iniciativas como la Ley 1978 de 2019, la Ley 2066 de 2020 y la Ley 2108 de 2021, esta última considerada una de las normas más importantes para impulsar la expansión de la conectividad en diferentes regiones del país.

(Vea también: Ministro de Justicia de De la Espriella habló de las megacárceles y dijo quiénes irán allí)

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Además de su trabajo gremial, Angarita acumula más de 25 años de experiencia en medios de comunicación, donde ha desempeñado funciones como productora audiovisual, presentadora, voz comercial y organizadora de eventos especializados en telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

En el ámbito político, la dirigente también ha ganado protagonismo en los últimos años. En las elecciones legislativas de 2022 aspiró al Senado por el Centro Democrático con el número 34 de la lista y durante esa campaña fue conocida como la “senadora del internet”, debido a que centró sus propuestas en fortalecer la conectividad y respaldar a los pequeños operadores regionales.

Más recientemente, Lorena Angarita hizo parte de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, donde coordinó en Bogotá el movimiento Tigresas de la Patria, una red de mujeres que respaldó la candidatura del hoy presidente electo. Según Ricardo Ospina, de Blu Radio, Angarita es la líder del sector de comunicaciones en el empalme con el saliente Gobierno de Gustavo Petro.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

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