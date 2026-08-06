Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, el correcto manejo de los residuos eléctricos y electrónicos representa una responsabilidad promovida a través de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Según esta iniciativa, dispositivos como computadores en desuso requieren un tratamiento especial debido a sus componentes eléctricos y químicos. A diferencia de otros residuos hogareños, no pueden ser depositados en el camión de la basura. Esta medida responde a la importancia de evitar daños ambientales y prevenir riesgos asociados a su incorrecta disposición.

Sigue a PULZO en Discover

Para las personas interesadas en cumplir adecuadamente con este proceso, se recomiendan tres pasos principales, según lo detallado por la campaña. El primero consiste en guardar estos elementos en un sitio seguro, lejos de alimentos, humedad o fuentes de calor, condiciones que pueden agravar la descomposición de sus materiales.

El segundo paso enfatiza en la protección de la información personal. Antes de entregar un computador en desuso, se sugiere respaldar o eliminar todos los archivos contenidos en el dispositivo y cerrar cualquier cuenta asociada. Esta precaución es fundamental para evitar que datos personales sean accedidos por terceros durante el proceso de recolección y manejo de residuos.

El tercer paso es entregar el computador únicamente en puntos autorizados. De acuerdo con ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, existen contenedores especializados, campañas de recolección, programas posconsumo y gestores autorizados que reciben estos aparatos. Para identificar estos lugares, la campaña invita a consultar los puntos autorizados a través del portal oficial.

Es importante recordar que abandonar computadores y otros residuos electrónicos en el espacio público, o mezclarlos con basura ordinaria, húmeda o reciclable, está expresamente prohibido. Esta práctica contribuye a la contaminación y dificulta la recuperación adecuada de los materiales valiosos presentes en los dispositivos.

La iniciativa insiste en que la correcta disposición de computadores no solo protege el medio ambiente, sino que facilita el aprovechamiento responsable de los materiales y garantiza la seguridad de la información personal, reforzando así el compromiso ciudadano con la sostenibilidad y la cultura del reciclaje.

¿Cómo disponer correctamente un computador en desuso en Bogotá?

Para disponer correctamente un computador en desuso en Bogotá, usted debe almacenarlo en un lugar seguro, proteger la información personal eliminando archivos y cerrando cuentas, y finalmente entregarlo en puntos autorizados como contenedores especializados, campañas de recolección, programas posconsumo o gestores autorizados, según indica la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Por qué los residuos eléctricos y electrónicos no deben ir al camión de la basura?

Los residuos eléctricos y electrónicos, como los computadores en desuso, contienen componentes eléctricos y químicos que requieren un manejo especial. Estos materiales pueden causar impactos ambientales negativos si se mezclan con residuos ordinarios, por lo que deben ser gestionados según procesos establecidos para su reciclaje y correcta disposición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z