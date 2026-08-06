El primer tren 100 % eléctrico diseñado y ensamblado en Colombia completó una prueba operativa sin registrar fallas durante un recorrido que llegó hasta el kilómetro 11, informó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

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De acuerdo con la funcionaria, el ensayo permitió verificar el funcionamiento de los sistemas de propulsión, frenado y la interacción del tren con la infraestructura férrea. Durante el recorrido, el vehículo mantuvo una velocidad cercana a los 48 kilómetros por hora.

La prueba también contó con personal técnico y delegados del Ministerio de Transporte a bordo, quienes evaluaron aspectos como la estabilidad, la amortiguación y el comportamiento del material rodante en diferentes puntos del trayecto, incluidos cruces y otras estructuras.

La velocidad aún depende del estado de la vía

Aunque el desempeño del tren fue satisfactorio, la ministra explicó que la velocidad actual está condicionada por las condiciones de la infraestructura férrea y no por la capacidad del vehículo eléctrico.

Según el Ministerio, la meta es que el corredor permita alcanzar velocidades comerciales de hasta 80 kilómetros por hora una vez se ejecuten las intervenciones previstas sobre la vía.

Ya vamos en el kilómetro 11 sin novedad, velocidad promedio de 48 km/hora por ser prueba. Con infraestructura mejorada se puede llegar a 80 km/h.

Tren 100% eléctrico, 100% hecho en Colombia.

Le prometí que dejábamos el recorrido de prueba señor Presidente @petrogustavo. Gracias… pic.twitter.com/KoTz02AObF — Mafe Rojas (@maferojas) August 6, 2026

Un proyecto con fabricación nacional

El tren fue diseñado y ensamblado en Colombia, una característica que, según el Gobierno, busca fortalecer el desarrollo de la industria ferroviaria nacional.

Además del funcionamiento del material rodante, el proyecto hace parte de la estrategia de modernización del transporte férreo y de la transición hacia tecnologías eléctricas para la movilidad de pasajeros y carga.

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