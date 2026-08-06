Por: Portal Bogotá

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Bogotá está de celebración, ya que cumple 488 años y lo festeja a lo grande con el Festival de Verano 2026. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha organizado una programación especial para toda la ciudadanía, destacando el ‘Festival de Cometas 2026’, una cita pensada para disfrutar en familia con actividades totalmente gratuitas. El evento central será este sábado 8 de agosto, desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, que se encuentra en la localidad de Teusaquillo. De acuerdo con el IDRD, este espacio busca reunir a niños, jóvenes y adultos bajo el cielo capitalino, que se llenará de color con la participación de cometeros nacionales, shows acrobáticos, cometas gigantes, talleres y múltiples actividades para todas las edades.

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El Festival de Cometas es considerado uno de los principales atractivos del Festival de Verano 2026 y una forma de mantener vivas las tradiciones colombianas en la capital, según lo publicado en el sitio web de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Estas actividades al aire libre permiten que familias enteras se apropien del espacio público, promoviendo la recreación y el aprovechamiento cultural en la ciudad. Además, la programación incluye otras manifestaciones deportivas y culturales, como la lucha libre, que tendrá lugar del 6 al 15 de agosto, y muestras de porrismo, resaltando el talento de diferentes agrupaciones bogotanas. La diversidad de opciones ratifica el enfoque integrador del evento, pensado para que los habitantes y visitantes de Bogotá disfruten experiencias memorables.

La Alcaldía Mayor de Bogotá invita a la ciudadanía a estar atenta a la información oficial, consultando la página web del Festival de Verano 2026, las redes sociales del IDRD y la aplicación móvil Vive IDRD. Estas fuentes informan actualizaciones sobre horarios, escenarios, requisitos de inscripción y condiciones de ingreso, dado que las actividades pueden estar sujetas a ajustes operativos. De este modo, se busca garantizar la organización y seguridad durante el desarrollo de todos los eventos.

La invitación está hecha: la cita es en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, en la avenida carrera 68 #63-13, para vivir una jornada llena de color, diversión y tradición junto a toda la familia en el corazón de Bogotá.

¿Qué actividades ofrece el Festival de Cometas 2026 en Bogotá?

El Festival de Cometas 2026, de acuerdo con información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), incluye exhibiciones de cometeros nacionales, shows acrobáticos, cometas gigantes, talleres y otras actividades diseñadas para personas de todas las edades. Es un espacio completamente gratuito para que la ciudadanía disfrute en familia, promoviendo la recreación y el uso del espacio público en Bogotá.

¿Dónde y cuándo se realiza el Festival de Cometas 2026 en Bogotá?

El Festival de Cometas 2026 tendrá lugar en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, ubicada en la avenida carrera 68 #63-13, localidad de Teusaquillo. Según el IDRD, el evento se realizará el sábado 8 de agosto, desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, siendo una de las actividades más esperadas del Festival de Verano 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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