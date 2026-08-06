Por: Portal Bogotá

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Este viernes 7 de agosto de 2026, Bogotá se prepara para conmemorar la historia nacional durante la celebración del Día de la Batalla de Boyacá, una fecha emblemática para Colombia. En ese contexto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que la tradicional Ciclovía de Bogotá estará disponible, aunque con algunas modificaciones puntuales en su recorrido habitual debido a medidas de seguridad. De acuerdo con la información oficial del IDRD, esta medida se aplicará entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., por lo cual la Alcaldía Mayor de Bogotá recomienda a la ciudadanía informarse sobre los corredores con restricciones para ajustar sus trayectos de antemano.

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Las suspensiones de la ciclovía afectan principalmente sectores céntricos y del sur de la ciudad. Entre los tramos inhabilitados este viernes se encuentran la carrera Séptima entre calle 26 y calle Décima, la calle Décima entre carrera Séptima y carrera Sexta, la carrera Sexta entre calle Décima y calle Sexta B, la calle Sexta B entre carrera Séptima y carrera Sexta, la carrera Séptima entre calle Sexta B y calle 12 sur, y finalmente la carrera Sexta entre calle 12 sur y calle 22 sur o avenida Primero de Mayo. Esta información, difundida por el IDRD, es clave para quienes planean participar en la ciclovía durante la conmemoración. El resto de los tramos funcionará normalmente durante ese horario, permitiendo que habitantes y visitantes aprovechen las rutas habilitadas para la actividad física y la recreación.

La Ciclovía de Bogotá es reconocida como un espacio gratuito diseñado para el bienestar de toda la comunidad, tanto local como turista, ofreciendo escenarios ideales para el ejercicio y actividades que promueven la salud física y mental, como lo recuerda el IDRD. Los domingos y festivos, los ciudadanos pueden encontrar puntos de recreación, labor social estudiantil, y espacios de clases en puntos emblemáticos como la carrera Séptima con calle 36 (frente al Parque Nacional) y carrera Séptima con calle 16 (frente al Parque Santander). Además, el IDRD recalca que el personal encargado no solicita pertenencias, no pide bicicletas en préstamo ni invita a los usuarios a sitios alejados sin autorización, recomendando verificar la autenticidad de quien porte uniforme institucional.

Esta jornada, que se da en el marco de otras celebraciones y eventos culturales de agosto en Bogotá, evidencia el compromiso de la ciudad por mantener opciones seguras y gratuitas de esparcimiento, aún en fechas de significativa importancia histórica para el país.

¿Cuáles son los tramos de la Ciclovía de Bogotá que estarán suspendidos el 7 de agosto?

Según información proporcionada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, los tramos suspendidos este viernes 7 de agosto de 2026 corresponderán a corredores céntricos y del sur: carrera Séptima entre calle 26 y calle Décima; calle Décima entre carrera Séptima y carrera Sexta; carrera Sexta entre calle Décima y calle Sexta B; calle Sexta B entre carrera Séptima y carrera Sexta; carrera Séptima entre calle Sexta B y calle 12 sur; y carrera Sexta entre calle 12 sur y calle 22 sur o avenida Primero de Mayo.

¿Qué actividades se podrán disfrutar en la Ciclovía de Bogotá durante el Día de la Batalla de Boyacá?

Durante el viernes 7 de agosto de 2026, en la Ciclovía de Bogotá la ciudadanía podrá disfrutar de recreación y ejercicio gratuito, participar en actividades de salud física y mental, además de acceder a clases dirigidas en los puntos de 'Bogotá en Forma', ubicados en la carrera Séptima con calle 36 y con calle 16, según lo indica el IDRD. El servicio social estudiantil también estará presente en los trayectos permitidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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