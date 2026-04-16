El nombre de Lionel Messi vuelve a ser noticia en el mundo del fútbol, pero esta vez no por lo que hace dentro de la cancha, sino fuera de ella. Este jueves 16 de abril se confirmó que el astro argentino adquirió el 100 % de la propiedad del UE Cornellà, equipo que compite en categorías inferiores del fútbol español.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Es ridículo”: histórico de la Premier League se rinde ante Luis Díaz y destroza al Liverpool)

La operación marca un nuevo paso en la carrera del campeón del mundo con Argentina, quien empieza a perfilar su futuro como empresario deportivo, siguiendo una tendencia que ya han adoptado otras figuras del balompié internacional.

De acuerdo con la información divulgada por el propio club, la compra del Cornellà no es un movimiento improvisado. Por el contrario, hace parte de un plan estructurado a largo plazo, cuyo eje principal será el desarrollo de talento joven.

Lee También

El UE Cornellà es reconocido en España por su trabajo en divisiones menores, siendo un club que ha servido como plataforma para futbolistas que luego han dado el salto a equipos de mayor nivel. En ese sentido, la llegada de Messi apunta a fortalecer esa identidad y potenciarla con inversión y visibilidad internacional.

🚨 La notícia del segle! Leo Messi, nou propietari de la #UECornellà 🙌 Tota la info: https://t.co/HcwYOyxk18 pic.twitter.com/htxqq14oiY — UE Cornellà 💚 (@ue_cornella) April 16, 2026

Además, el proyecto contempla mejorar la estructura institucional del equipo, con el objetivo de hacerlo más competitivo y, eventualmente, luchar por el ascenso en el sistema del fútbol español.

¿Cuál es la conexión de Messi con Cataluña?

Uno de los factores clave detrás de esta decisión es el fuerte vínculo que Lionel Messi mantiene con Cataluña, región en la que vivió durante gran parte de su carrera profesional mientras jugaba en el Barcelona.

El Cornellà, ubicado en el área metropolitana de Barcelona, representa una oportunidad para que el argentino siga ligado a un entorno que conoce bien, pero ahora desde una faceta diferente: la de dirigente y propietario.

Este tipo de inversiones también reflejan una tendencia creciente entre futbolistas de élite, que buscan asegurar su futuro financiero y mantenerse vinculados al deporte tras su retiro.

La compra del Cornellà confirma que Lionel Messi ya piensa en el siguiente capítulo de su vida profesional. Más allá de su presente como futbolista activo, el argentino empieza a construir un legado desde la gestión deportiva.

Aunque aún es temprano para medir el impacto de esta decisión, lo cierto es que su llegada podría significar un impulso importante para el club catalán, tanto en lo deportivo como en lo mediático.

¿Qué historia tiene el UE Cornellà?

Fundada en 1951, es una de las entidades con mayor tradición en el fútbol catalán y estatal dentro del ámbito semiprofesional. Actualmente compite en el Grupo V de la Tercera RFEF (quinta categoría del fútbol español) y ocupa la tercera posición en su grupo, a solo cinco puntos del líder Manresa, con el ‘playoff’ de ascenso ya asegurado.

Su principal fortaleza radica en su cantera: a lo largo de décadas, el club ha sido un semillero de talentos que han alcanzado la élite. Entre los jugadores formados o que pasaron por sus filas destacan figuras como David Raya (portero de la selección española y del Arsenal), Jordi Alba (excompañero de Messi en el Barcelona e Inter Miami), Gerard Martín (defensor del primer equipo del Barcelona), Javi Puado (capitán del RCD Espanyol e internacional con España), Keita Baldé (internacional con Senegal), Aitor Ruibal (capitán del Real Betis) e Ilie Sánchez (campeón de la MLS y seleccionado en el All-Star).

El club también cuenta con una estructura sólida de fútbol base, con equipos en las máximas categorías nacionales y territoriales, lo que lo posiciona como un referente en la formación de jóvenes.

Messi, quien mantiene un compromiso visible con el talento emergente —como lo demuestra la Messi Cup, torneo Sub-16 que organizó en diciembre de 2025 en Miami con la participación de gigantes como Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City y Barcelona—, ve en el Cornellà un proyecto alineado con su visión.

* Pulzo.com se escribe con Z