La Asociación de Aeropuertos ACI Europe ha lanzado una alerta a la Unión Europea (UE) sobre una crisis sistémica del suministro de queroseno en caso de que no se restablezca el tráfico en el estrecho de Ormuz en las siguientes tres semanas. Esta situación podría tener un fuerte impacto en la economía y la conectividad aérea de Europa.

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El tráfico aéreo genera alrededor de 851.000 millones de euros al producto interno bruto (PIB) y sostiene cerca de 14 millones de empleos en Europa. Sectores como el turismo y las exportaciones de alto valor durante la temporada alta de verano, se verían afectados gravemente por una interrupción prolongada en el suministro de combustible de aviación. Mientras los aeropuertos no manejan directamente el suministro de combustible, que recae en manos de las empresas de energía, la posible escasez podría causar interrupciones en serie a lo largo de toda la economía.

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La Unión Europea importa alrededor del 40 % de su queroseno a través del estrecho de Ormuz. Por esto, la Asociación pide a la Comisión Europea una supervisión urgente del mercado de este combustible. Según propuso la asociación, es necesario tomar medidas excepcionales, como facilitar las importaciones, estudiar compras conjuntas a nivel europeo y reforzar las obligaciones de refino dentro de la UE para garantizar el suministro.

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La Comisión Europea ya ha comenzado a recopilar información del sector para entender más a fondo la situación antes de considerar posibles medidas. Esta precaria situación también resalta la dependencia de Europa en las importaciones de queroseno, evidenciando la necesidad de fortalecer su autonomía estratégica energética a mediano plazo.

El estrecho de Ormuz es una de las principales vías de suministro energético a nivel global, que actualmente se encuentra cerrado debido a tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel. Esta situación geopolítica repercute en todos los ámbitos económicos y no se reduce únicamente al transporte aéreo.

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