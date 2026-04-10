Estados Unidos intensificó su presión diplomática sobre Israel para abrir un canal de negociación con Líbano, en medio de la creciente tensión regional por el papel de Hezbolá y el riesgo de que la ofensiva militar en territorio libanés termine afectando la frágil tregua vigente con Irán.

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De acuerdo con AFP, la Casa Blanca busca evitar una escalada que pueda desestabilizar aún más el equilibrio alcanzado en Medio Oriente, luego de semanas de enfrentamientos y acuerdos parciales de alto el fuego que la comunidad internacional considera altamente vulnerables.

Según el planteamiento de Washington, una vía de diálogo entre Israel y Líbano permitiría contener el conflicto con Hezbolá, señalado como uno de los principales focos de tensión en la frontera norte israelí y actor determinante en la dinámica militar de la región.

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La presión estadounidense ocurre en un contexto en el que los ataques israelíes en territorio libanés aumentan, por lo que el gobierno iraní amenazó con no negociar si continúa la escalada.

En paralelo, distintos actores internacionales alertaron que cualquier ampliación del conflicto podría tener efectos en cadena sobre otras negociaciones en curso, especialmente aquellas vinculadas con la estabilidad regional y la seguridad energética global.

El escenario también evidencia la complejidad del tablero diplomático actual, donde confluyen múltiples frentes abiertos: el conflicto Israel-Hezbolá, la mediación internacional en Medio Oriente y las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Por ahora, no se registran avances concretos en una mesa de negociación entre Israel y Líbano, aunque la presión diplomática continúa en aumento y el tema se mantiene en el centro de la agenda internacional en los próximos días.

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