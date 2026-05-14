Habitantes del sur de Bogotá están en alerta luego de conocerse el caso de Yulitza Consuelo Tolosa, una mujer de 52 años, que desapareció luego de someterse a una lipólisis con láser.

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Según las primeras versiones, el lugar en el que fue internada la mujer funciona desde hace cerca de 8 meses y el negocio se llama centro de estética Beauty Láser M. L, ubicado en el barrio Venecia.

El mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, explicó a Blu Radio que en efecto ese establecimiento funcionaba hace menos de un año. Además, no descarta que sean médicos extranjeros, de nacionalidad venezolana.

En el lugar de los hechos hacen presencia diferentes entidades como la personería, la Sijín y se activó un mecanismo de búsqueda para dar con el paradero de la ciudadana que desapareció horas después de someterse a la cirugía.

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El lugar, además, está cerca de una estación de Transmilenio, en una vía principal del sur de la capital.

Según información de personas cercanas a Yulitza, el procedimiento se lo practicaron ayer (miércoles) en horas de la mañana.

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