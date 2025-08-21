La decisión fue adoptada tras ratificar la sentencia del 12 de diciembre de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo de Bucaramanga, que ya había declarado la nulidad del proceso electoral en el que resultó ganador Beltrán Martínez.

Con esta resolución del Consejo de Estado, se consolida la imposibilidad de que el dirigente continúe ejerciendo el cargo de alcalde, al quedar en firme la decisión judicial.

El documento también dispone que el expediente sea devuelto al tribunal de origen para que se surtan los trámites que correspondan dentro de sus competencias, lo que implica que el proceso regresa a la instancia inicial para efectos administrativos y de ejecución de la sentencia.

Además, la resolución advierte a todas las partes involucradas en el caso que contra este fallo no cabe ningún recurso ordinario, es decir, que no hay posibilidad de apelar la decisión dentro de los mecanismos jurídicos comunes.

La providencia está suscrita por Gloria María Gómez Montoya, en calidad de presidenta, y por Luis Alberto Álvarez Parra, dejando en claro que el fallo tiene carácter definitivo y de obligatorio cumplimiento.

Esto marca un hecho político y jurídico relevante para Bucaramanga, pues significa que la ciudad se queda sin alcalde electo y deberá definirse el camino institucional para suplir el vacío de poder que deja la anulación del mandato.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.