Un grave siniestro vial se registró en Bogotá durante la mañana de este viernes en la avenida NQS con calle 47, en sentido sur-norte, dejando como saldo la muerte de un motociclista.

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De acuerdo con la información preliminar, en el accidente estuvieron involucrados un camión y una motocicleta.

La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto, mientras las autoridades adelantan las labores correspondientes para esclarecer las causas del hecho y realizar el levantamiento del cuerpo.

El accidente ha generado una fuerte congestión vehicular en uno de los corredores más transitados de la capital.

Como consecuencia de la emergencia, la vía permanece cerrada en el punto del siniestro, lo que ha complicado la movilidad para cientos de conductores que se desplazan por el sector en hora pico.

Las autoridades de tránsito implementaron desvíos por la calle 47 y recomendaron a los ciudadanos tomar rutas alternas para evitar mayores retrasos.

Equipos de atención de emergencias y agentes de movilidad hacen presencia en la zona para controlar el tráfico y garantizar la seguridad mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias que rodearon este nuevo hecho vial en Bogotá.

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