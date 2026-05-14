En una carretera del departamento de Norte de Santander, en la tarde de este 14 de mayo, una ruta escolar con cerca de 30 niños, sufrió un accidente que dejó varios estudiantes heridos, algunos de ellos con lesiones de consideración.

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El accidente ocurrió en el sector conocido como la Curva de Los Parra, en la vía que comunica hacia las veredas La Alianza y La Armenia, en jurisdicción del municipio de Gramalote. Las autoridades atendieron la situación y avanzan en las investigaciones para establecer qué provocó el aparatoso choque.

Qué se sabe del accidente de la ruta escolar en Norte de Santander

Las primeras versiones recopiladas por El Tiempo apuntan a que el vehículo escolar habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos, situación que habría hecho que el conductor perdiera el control del automotor. Aunque esa es la principal hipótesis, las autoridades de tránsito todavía trabajan para esclarecer con exactitud lo ocurrido.

Habitantes del sector reaccionaron de inmediato al escuchar los gritos y el estruendo del accidente. Varios vecinos corrieron hasta el lugar para auxiliar a los menores atrapados dentro del bus escolar, mientras otros contactaban a los organismos de socorro para pedir ayuda urgente.

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🚨 #Atención | Ruta escolar con 30 niños sufrió grave accidente en carretera del Norte de Santander: hay varios estudiantes heridos. 🔗 Los detalles: https://t.co/GpyvsbyUyy pic.twitter.com/Sfti1lFGoM — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 14, 2026

En escenas de angustia y desesperación, algunos ciudadanos sacaron a los estudiantes uno por uno usando únicamente su fuerza, debido a la gravedad del accidente. Minutos después llegaron ambulancias y equipos médicos para atender a los heridos y trasladarlos a centros asistenciales cercanos.

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Según el medio citado, al menos 20 estudiantes terminaron afectados por el accidente. La mayoría recibió atención en el puesto de salud de la cabecera municipal, donde permanecen bajo observación médica. Entretanto, cuatro menores fueron remitidos al Hospital San Vicente de Paúl de Gramalote.

Además, dos estudiantes presentaron heridas de mayor gravedad y tuvieron que ser enviados a centros médicos de la ciudad de Cúcuta para recibir atención especializada. Pese a la gravedad del accidente, hasta el momento las autoridades confirmaron que no se han reportado víctimas mortales.

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