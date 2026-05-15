Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la madrugada de este viernes 15 de mayo obligó al cierre total del Túnel de Oriente, una de las principales conexiones viales entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

Sigue a PULZO en Discover

El siniestro ocurrió hacia la 1:42 a. m., cuando un vehículo particular chocó violentamente contra una de las casetas del peaje ubicado en el acceso al túnel. Debido al impacto y a los riesgos generados en la infraestructura, las autoridades decidieron suspender completamente el paso vehicular en ambos sentidos mientras se adelantaban labores de atención y verificación en la zona.

El cierre generó afectaciones en la movilidad durante varias horas, especialmente para transportadores y conductores que se desplazaban entre Medellín y municipios del Oriente antioqueño en la madrugada.

Organismos de emergencia y personal operativo acudieron al lugar para evaluar los daños, retirar el vehículo involucrado y garantizar condiciones seguras antes de reabrir la vía. Según el reporte oficial, el tránsito fue restablecido aproximadamente a las 4:44 a. m., es decir, tres horas después del accidente.

Lee También

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas que provocaron el choque ni han entregado detalles sobre el estado de salud de los ocupantes del automóvil. Las investigaciones continúan para esclarecer si el hecho estuvo relacionado con exceso de velocidad, fallas mecánicas u otras circunstancias.

Lo que sí es oficial es que como consecuencia de este hecho hubo una persona muerta y dos heridas. La víctima fatal es el conductor del carro, que tenía cerca de 20 años y falleció minutos después de la colisión, cuando era llevado a un centro médico en Rionegro. Las otras dos personas heridas fueron un vigilante y el operario de la caseta impactada, quienes presentaron heridas menores.

Posteriormente, se confirmó la habilitación del corredor vial en sentido Rionegro–Medellín, permitiendo nuevamente la circulación normal de vehículos tras la inspección técnica realizada en el peaje y en la estructura cercana al túnel.

El Túnel de Oriente es considerado un eje estratégico para la movilidad regional, pues conecta de manera rápida el área metropolitana con el aeropuerto internacional José María Córdova y varios municipios turísticos y residenciales del Oriente antioqueño. Por esta razón, cualquier cierre genera impactos inmediatos en la dinámica de transporte.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad, mantener la atención permanente en la vía y seguir las recomendaciones oficiales sobre el estado del corredor, con el fin de prevenir nuevos accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

* Pulzo.com se escribe con Z